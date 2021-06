SVEŠTENIKOV SIN DANIMA TERORISAO NIŠLIJE: Vasilije (20) nasumice nožem ubadao prolaznike SVEDOCI TVRDE DA IZA SVEGA STOJI OPKLADA

Vasilije J. (20) iz Niša koji je nasumičnim izborom izbo nožem ili nekom drugom oštricom nekoliko momaka u poslednjih desetak dana u Nišu bio je prava "tempirana bomba" koja hoda gradom.

Osumnjičeni živi u Nišu, ali svraća kod oca i majke u selo Vrtište kod Niša. Njegov otac je inače službovao u Nišu, a od pre dve-tri godine je paroh u lokalnoj crkvi i prema rečima meštana vrlo je poštovan sveštenik.

Vasilije J. je od ranije poznat policiji jer je kao petnaestogodišnjak izbo nožem jednog mladića starog 16 godina. To se dogodilo novembra 2016. godine ispred Osnovne škole "Učitelj Tasa".

- Policija je utvrdila identitet napadača koji je u subotu oko 22 sata izbo mladića starog 16 godina u blizini OŠ "Učitelj Tasa" u Nišu. Reč je o dečaku od samo 15 godina. On je priveden. Izbodeni mladić sa povredama glave, stomaka i noge je operisan i nalazi se van životne opasnosti, a razlozi koji su doveli do ovog sukoba za sada su nepoznati javnosti - pisali su tada mediji.

Očigledno da se tada petnaestogodišnji Vasilije izvukao, ali šta ga je nateralo da uznemiri Nišlije ne zna ni lokalno društvo na klupici u selu Vrtište.

- To što je sin lokalnog popa nema nikakve veze. Otac i majka nisu krivi što je sin takav. Pop je divan čovek i tu nema zbora. To kada se dogodilo ispred škole pop nije bio ovde parohijan. On dođe ponekada, retko ga viđamo, vidimo ga samo kad projuri taksijem. Čuli smo da je tu u selu uhapšenn, ali zaista nismo videli policiju - priča novinarima društvo okupljeno ispred dragstora u selu Vrtište.

Oca napadača smo našli ispred crkve, ali posle prve ljubaznosti, kad smo se predstavili, odmahnuo je rukom i rekao: "do viđenja". Nije hteo da komentariše ono što se dogodilo.

Još niko u Nišu i okolini ne može da shvati bezumni čin Vasilija J. koji je nasumično izabrao četvoricu momaka, a koje je potom ubadao nekakvom oštricom, ponašao se izbezumljeno, a onda se davao u beg. On je uhapšen uz pomoć video nadzora, trenutno se nalazi u pritvoru, a u Osnovnom javnom tužilaštvu će biti saslušan u sredu.

Tada će se znati više detalja o motivima njegovih neshvatljivih napada.

Na osnovu nezvanične informacije koju smo dobili iz jedne zdravstvene ustanove, bilo je i više ubodenih mladića koji su se javljali za lekarsku pomoć, a zašto javnost nije odmah alarmirana za sada je veliko pitanje.

1 / 5 Foto: M.S.

U Nišu se priča da mu se nije dopadao hod tih mladića koji su se mangupski "širili" i da mu je zato proradio revolt prema kabadahijskom ponašanju te se odlučio na napade. Koliko ta priča "pije vodu" videće se na saslušanju, a zanimljivo je da je isključivo napadao mlađe muškarce koji su stari koliko i on.

Očigledno da nije hteo da ih više povredi jer su rane duboke centimetar do dva, a neko je imao i posekotinu.

U Nišu se čak opravdano sumnja da je bilo više ubodenih mladića u periodu od sredine meseca do 28. juna kad je uhapšen, ali da mladići to nisu prijavljivali.

Jedan od ljudi koji je uboden u Ulici Branka Krsmanovića kaže da je napadač izleteo iz nekog mraka, a da su prijatelj i on išli normalnim hodom.

- On je nama dvojici dok smo hodali i pričali prišao s bočne strane. Veče je bilo, nisam mu video jasno lice, ali je bilo jasno da je suv i mlad. Mislio sam da je neko ko poznaje nas dvojicu i prilazi nam. Nije trčao nego je malo brže hodao. U trenutku sam ga izgubio iz vida jer ga "pokrila" drugarova glava. I onda je praktično drugara zaobišao i ubo mene u leđa. To je bio kratki trzaj. I zabolelo me. Počeo sam da vičem: "beži bre budalo, šta ti je", a on je nekako poskakivao unazad i drao se na nas. Posle toga ga je drugar pojurio i on mu je onako suvonjav pobegao. Nije bilo tu mnogo krvi, ali je curilo. Ja sam se bojao da me nije ubo nekim zarđalim ekserom ili žicom jer je tu blizu gradilište, ali nije. I danas ne znam čime me je ubo - priča jedan od mlađih Nišlija koji je prijavio slučaj.

Sve je krenulo 18. juna kad je u ulici kod Hitne pomoći u Nišu napao dvojicu momaka A. K. (24) i M.S.(19), a onda su usledili napadi i 23. i 24. juna u Ulici Branka Krsmanovića na Bulevaru Nemanjića. Nakon toga krenula su brojna obaveštenja na društvenim mrežama da ljudi vode računa ko im prilazi na niškim ulicama.

Usledilo je i obaveštenje jedne devojke koja je navela da je njen momak išao sa drugom kad mu je "neko" prišao s leđa i potom ga ubo.

- Ja živim kod Hitne pomoći. Sada su bili inspektori iz policije da pogledaju snimke sa video nadzora jer se preksinoć desilo ubadanje baš kod naše kuće. Stvar je u tome što je tom liku to 10. nasumično ubadanje u vrlo kratkom vremenskom periodu. Pa sam zbog toga hteo da kažem da povedete računa o ličnoj bezbednosti ovih dana, gde šaljete decu i slično. Još jednom, izvinite što nije tema grupe, ali je i te kako važno jer sutra može biti bilo kod od nas i naših na meti tog psihopate - napisao je D.T. iz Niša na jednoj društvenoj mreži.

Pojedini svedoci ovog bezočnog čina čak sumnjaju da je reč o nekakvoj sumanutoj opkladi jer je jedan od momaka koji je išao sa devojkom opisao mladića sa belom majcom i nožem u rukama, a koji je navodno pokušao da ga napadne.

On je napisao da je V. J. bio sa još jednim drugom koji ga je čekao na dvadesetak metara pa zato sumnja da je reč o bezumnoj igri gde su se nadjačavali ko ima više petlje da ubode nepoznatog mladića.

(Kurir.rs/M.S.)