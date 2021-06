NASTAVLJENO SUĐENJE VOZAČU AUDIJA SMRTI: Veštak tvrdi da optuženi Nemanja ne govori istinu o tragičnoj saobraćajki u Nišu

Vrtoglavica, neprekidno treptanje, grč u vratu, odsustvo sećanja i intenzitet svesti bile su tačke oko kojih se danas raspravljalo na suđenju Nemanji Stamenkoviću (20) koji je 4. januara na Bulevaru Medijana svojim "audijem kvatro" usmrtio Andreja Prenkljušaja (12) i Dejana Ilića (48).

Mladi Beograđanin je sve te simptome u ranijim izlaganjima naveo kao uzrok tragedije na Bulevaru Medijana gde je sa najmanje 131 kilometar na sat u večernjim satima proklizao automobilom i usmrtio pešake na trotoaru. On je tada rekao da se ne oseća krivim, ali i da je došlo do destabilizacije automobila jer se tu našlo još jedno vozilo paralelno s "audijem" za koje je mislio da će da ga udari. Tada je naveo i da se ne seća registarske oznake, boje, a ni tipa tog četvorotočkaša.

Na današnjem ročištu svedočila je specijalista psihijatrije docent Suzana Tošić Golubović s licencom za sudsko veštačenje, a koja je navela da je imala uvid u ceo predmet, ali i u izjave svedoka.

- Okrivljeni je pri pokušaju da pretekne to drugo vozilo imao utisak da se ono cimnulo i da se zbog bojazni od udarca uplašio i da je nakon toga osetio vrtoglavicu, počeo da trepće i da je spustio glavu na volan, a da se kasnije više ničega ne seća. Uočila sam određene kontradiktornosti u toj izjavi. On je neposredno pre nesreće izgovorio: "ne, ne", izvadio je trokut, zvao je roditelje, plakao. Dakle, pokazao je jedno organizovano ponašanje. On je bio u stanju fiziološkog straha. Tu nije došlo do patološkog straha koje bi uticalo na rasuđivanje ili gubitak svesti. Jednom rečju, okrivljeni nije govorio istinu - rekla je Tošić Golubović.

Naglasila je da usled patološkog straha osoba nema moć rasuđivanja i da je potpuno destabilizovana.

- Rezultat patološkog straha je "terminalni san". Tada se osoba uspava. To ovde nije bio slučaj jer jeste bio pod stresom, ali su njegove aktivnosti bile organizovane - dodala je Tošić Golubović.

Incident u sudnici Savetnik za medicinsku struku, koga je angažovala odbrana okrivljenog, odmah na početku svog izlaganja je rekao da se sredstva javnog informisanja izlažu odgovornosti ukoliko njegove reči tokom svedočenja ne prenesu verodostojno. U toku svog izlaganja se nasmešio u jednom trenutku, a onda je reagovala supruga pokojnog Dejana Ilića koja je ustala i rekla: "Ovde je nekom nešto duhovito, a nama se plače". Savetnik je reagovao krajnje neprimerenim rečima: - Nasmejao sam se, pa šta? Tada je sudinica zatražila mir u sudnici. Savetnik je zamerio sudu što dve veštakinje od četvoro veštaka ne rade na Klinici za sudsku medicinu i naglasio da je za to angažovanje odgovoran Viši sud. Takođe je podvukao da je na sudu trebalo da se prezentira jedinstveni specijalističko psihijatrijski i psihološki nalaz.

Rekla je i da nije stručnjak za saobraćaj, ali je i sama vozač.

- Ako vozite i pojavio se auto paralelno s vama, za koji mislite da će da vas udari, čovek instinktivno okreće volan na levu stranu, a ne u ovom slučaju na desnu prema trotoaru gde su bili pešaci - rekla je docentkinja.

Odbrana je insistirala na tome da docentkinja ne komentariše stvari koje nisu u predmetu, odnosno Stamenkovićevo "ne, ne", ali je ona rekla da je uzela u obzir i izjave petnaestogodišnjih devojčica koje su sa njim bile u automobilu.

Stamenković je sa lisicama na nogama sve vreme pratio suđenje pognute glave.

