SRBIN SNIMAO SVOJU JEZIVU SMRT: Uživo emitovao kako skače sa 12. sprata zgrade u Berlinu SVEGA MI JE PREKO... (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Mladić A. N. iz Vršca, sudeći po objavama na Fejsbuku, izvršio je samoubistvo skokom sa 12. sprata zgrade u Berlinu, a svoju smrt uživo je emitovao na toj društvenoj mreži.

Tragedija se navodno dogodila 25. juna, a mladić je na početku uznemirujućeg videa, koji traje 13 minuta, na srpskom rekao:

- Prijatelji, neprijatelji, braćo, kumovi, hoću da skočim sa 12. sprata zgrade, svega mi je preko ku**a.

Mladić je potom nastavio da snima ambis, a kada se pojavila policija, koju je najverovatnije pozvao neko od njegovih prijatelja sa Fejsbuka, počeo je da govori na nemačkom.

Osim policije ispred zgrade je došla i ekipa hitne pomoći. I dok su policajci pokušavali da odgovore muškarca od suicida, A. N. je prebacio noge preko ograde, a na snimku mu se vidi patika. U narednim minutima vidi se kako muškarac trese kameru, a zatim preskače ogradu i hvata se za sims rukama dok mu telo visi.

Potom snimak prestaje.

foto: Printscreen/Facebook

Zastrašujući video samoubistva uživo je gledalo više od 100 njegovih virtuelnih prijatelja, a mnogi od njih su mu ostavljali komentare i odgovarali ga od skoka.

- Molim te, reci da to nije istina, javi mi se samo da kažeš da to nisi uradio - jedan je od komentara.

- Gde je? Je l' se stvarno ubio - glasi drugi komentar.

foto: Printscreen/Facebook

Neki korisnici Fejsbuka pokušavali su na sve moguće načine da ubede A. N. da ne počini samoubistvo.

Osuda okoline mogući motiv? Motiv samoubistva mladića, sudeći po njegovim objavama na društvenim mrežama, ali i objavama njegove žene, mogao bi biti to što njihova okolina nije odobravala njihovu ljubav. - Dragi naši prijatelji, drugovi i porodico, pošto niste mogli da nas rastavite kao što ste to želeli, evo sada se mnogima ispunila želja što nismo više zajedno. Međutim, doći će i taj dan kada ćemo opet biti zajedno, kasnije ili pre - stoji u njenoj objavi.

- Druže, nemoj to da radiš, molim te, nemoj, nisi sam! Daj, bre, imaš decu i ženu trudnu, daj, nisi mali - samo je jedna u nizu poruka ispod videa.

Žena potvrdila

Da je zaista digao ruku na sebe, potvrdila je i devojka za koju je A. N. naveo da mu je supruga.

- Ljubavi moja, reci mi, zbog čega si to uradio? Otvori oči da me vidiš i reci mi. Molim te, ne znam kakav će ovo život biti bez tebe, a sve smo mogli da rešimo zajedno. Volela sam te iskreno, ali nisam znala da ćeš tako da me osudiš i sebi presudiš - navela je supruga na svom profilu na Fejsbuku uz njihovu zajedničku fotografiju i uplakane emotikone.

(Kurir.rs/B.Travica)