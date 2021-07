SINIŠA NAM JE UNIŠTIO ŽIVOTE! Potresna ispovest oca Dijane iz Žitišta: Pobio je tolike ljude, a ovom rečenicom se pravdao na sudu

Sveta Savanović iz Žitišta ostao je bez ćerke Dijane Zlatić kada ju je pre pet godina ubio bivši muž Siniša Zlatić, napravivši masakr u kafiću u ovom mestu.

- Vreme ne leči rane, Siniša Zlatić nam je zauvek uništio živote... Nema te kazne kojom on može da okaje grehe što mi je pre pet godina ubio ćerku Dijanu i još četvoro ljudi. Čuo sam da je u zatvoru radio kao kuvar, to je sramota... Da se ja pitam, za njega bi i rad u kamenolomu bio preblaga kazna, priča očajni Sveta.

Svetin bivši zet Siniša Zlatić (43) 2. jula 2016. zbog ljubomore napravio je masakr u kafiću "Makijato" u Žitištu. Zlatić je kobnog dana uleteo automatskom puškom u kafić i ubio bivšu suprugu Dijanu, njenog dečka Stevana Jojića (40), zatim Vladimira Mijatovića (40), Vladimira Kosovića (34) i Jovanu Popović (20), a izranjavao je još 22 ljudi, od kojih su neki ostali invalidi.

- Bol ne prolazi, naprotiv. Svakim danom je sve jača. Kada me neko pita da li sam zadovoljan kaznom od 40 godina zatvora koju je dobio taj monstrum, kažem mu da nisam. Pobio je tolike ljude, ćerku mi je ubio, on ne zaslužuje da živi... Moje dete nikad i ništa neće vratiti - priča neutešni Sveta.

Dijanin i Sinišin četrnaestogodišnji sin Nemanja je, prema Svetinim rečima, centar njegovog sveta.

Pazimo na unuka, gledamo da mu udovoljimo... On je dobar dečak, odličan je đak, voli fudbal. Faktički je ostao bez oba roditelja, a takav gubitak se ne može nadoknaditi... Tuga mu se jasno vidi u očima, naročito kad mu je rođendan ili kad je rođendan njegove pokojne majke Dijane - objašnjava Sveta i dodaje da njegov unuk ne želi da ima išta sa Sinišinom familijom:

- On neće da ih vidi i to je njegova odluka. Na to ne mogu da utičem, prosto dete neće. A sve zna, veliki je! Nije bio mali ni kada se desio zločin, sve je zapamtio - napominje Sveta.

On se prisetio i koliko Siniša nije pokazao ni trunku kajanja za stravičan zločin.

- Nikakvu emociju nije pokazao u sudu, ma ništa... Branio se jednom rečenicom: "Nisam hteo da pucam u ostale, bilo je slučajno.“ Voleo bih da je zakon drugačiji, pa da je dobio po 40 godina za svaku žrtvu - priča sagovornik.

Podsetimo, Zlatić je 2. jula 2016. prolazio pored kafića "Makijato" i ugledao je bivšu suprugu Dijanu kako sedi sa dečkom Stevanom Jojićem. Zaslepljen ljubomorom, Zlatić je otišao do svoje kuće isa tavana uzeo automatsku pušku "kalašnjikov" i dva okvira municije.

Potom se vratio do kafića, uperio pušku u bivšu suprugu i njenog dečka i počeo da puca. Rafali su usmrtili Dijanu, Stevana i još troje gostiju, koji su sedeli za susednim stolovima, a ranjeno je još 22 ljudi. Viši sud u Zrenjaninu osudio je Sinišu 1. marta 2017. na 40 godina zatvora, a ovu presudu je iste godine potvrdio i Apelacioni sud u Novom Sadu. Zlatić je posle toga upućen na izdržavanje kazne u zatvor Nova skela".

