PORODIČNI KRIMI KLAN: Radoje Zvicer preko firmi tasta, snaje i rođake u Slovačkoj pere milione?

Kako prenosi ovaj portal, tri firme se vode na članove porodice Radoja Zvicera i bave se trgovinom na veliko i malo, ali i uslugama knjigovodstva, dok sam vođa "kavčana" nijednu kompaniju nema na svoje ime.

- Zvicerov trag u Slovačkoj pojavljuje se u januaru 2020, gde njegova porodica pokreće biznis. U privredni registar kao jedini vlasnici firmi pojavljuju se Zvicerova snaja M. Z., inače supruga Zvicerovog rođenog brata, kao i njegov tast N. S. i rođaka M. Ć. - prenosi Aktuality.sk:

Dve firme Zvicerovih vodi jedan od preduzetnika iz Slovačke foto: detective-info.com.ua, Printscreen, Privatna Arhiva

- Zvicerova snaja je vlasnica jedne firme čije se sedište nalazi u iznajmljenim prostorijama u selu Brekov, a početni kapital bio je 5.000 evra. Generalni direktor ove kompanije je preduzetnik iz Slovačke. On je za tamošnje medije istakao "da nije imao pojma s kakvim ljudima posluje".

- M. Z., vlasnicu firme, video sam jednom ili dva puta. Došla je zbog nekih dokumenata. Na poslovanje ove kompanije uticala je korona. Uopšte me nije zvala više od godinu dana - objasnio je on. Međutim, on je, prema izveštajima, zapravo direktor još jedne kompanije u vlasništvu Zvicerovih.

Ženin otac biznismen Osnivanje i preuzimanje kompanija Biznismen N. S. iz Kotora i tast Radoja Zvicera, odnosno otac njegove supruge Tamare, u februaru 2020. pojavio se u slovačkom privrednom registru. - N. S. je preuzeo jednu postojeću kompaniju koja se bavi knjigovodstvenim poslovima, dok je već u avgustu osnovana druga kompanija, čiji je vlasnik M. Ć., a čije je prebivalište na istoj adresi u Kotoru kao i prebivalište oca Tamare Zvicer - prenose mediji iz Slovačke.

- Ništa ne znam ni o kakvim klanovima i sumnjivim poslovima! Sada sam čuo i moram da proverim te podatke. Niko me nije obavestio o mogućem bezbednosnom riziku - rekao je on za medije. Prema navodima portala Aktuality.sk, i pored krize izazvane koronom, samo jedna firma koja je u vlasništvu porodice Zvicer na računima ima milione.

- U finansijskim izveštajima za prošlu godinu navodi se da firma od potraživanja od kupaca ima približno 750.000 evra i da na računu ima dodatnih 345.000 evra. S druge strane, prijavila je obaveze prema trgovinskim partnerima od skoro 1,1 milion evra. Izveštaj o dobiti i gubitku jedne od firmi pokazuje da je deo transakcija obavljan u stranim valutama - stoji u izveštaju.

Izgubio mu se trag Vođa "kavčana" krije se sa Džonijem? Radoje Zvicer izbegao je hapšenje u Crnoj Gori u aprilu ove godine, kada su lisice stavljene Slobodanu Kašćelanu, koji je uz njega označen kao vođa kavačkog klana. Prema informacijama bezbednosnih službi, Zvicer se navodno sklonio u Južnu Ameriku, a zajedno s njim se skriva i Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. - Zvicer je iz Crne Gore, preko Bosne, a potom Španije došao u Brazil i Dominikansku Republiku. Na istom području se krije i čovek koji mu je sada desna ruka - prenosi Newsbeezer.com. Inače, jedan od najbližih Zvicerovih saradnika u Srbiji bio je nedavno uhapšeni Veljko Belivuk.

Podsetimo, istražitelji su prošle godine, nakon pokušaja ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, otkrili da on u toj državi ima razvijen biznis.

- Tamošnje tužilaštvo je u saradnji s policijom pokrenulo finansijsku istragu protiv Zvicera i njegove supruge zbog sumnje da su nelegalno zarađeni novac ubacivali u legalne tokove. Sumnja se da su Zvicerovi pare stečene kriminalom prali preko restorana koji poseduju u Poltavi, i to od 2018. Naime, kako su otkrili, Tamara Zvicer, zajedno sa suprugovim bratom i snajom, drži restoran - podsetio je izvor.

Kurir.rs - Ekipa Kurira