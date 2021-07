PRELE PREUZIMA BELIVUKOVE PRINCIPE Vođa navijača odslužio kaznu za ubistvo Tatona i odmah se SASTAO S NAVIJAČIMA! ČITAJTE U KURIRU

Đorđe Prelić, jedan od vođa Partizanovih navijača, izašao je iz zatvora pošto je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog ubistva Brisa Tatona, navijača francuskog FK Tuluz 2009. u Beogradu, ekskluzivno saznaje Kurir!

Naš dobro obavešteni izvor kaže da ne samo da se Prelić vratio slobodnom životu već se vratio i tribini i navijačkim poslovima, a navodno će upravo on preuzeti vođstvo nad frakcijom navijačke grupe Principi, kojom je do hapšenja 4. februara upravljao Veljko Belivuk!

foto: Privatna Arhiva

Postaje naslednik

- Prelić je po izlasku iz zatvora navodno bio na sastanku s Belivukovim navijačima koji su na slobodi. Na tom sastanku dogovoreno je da on preuzme Principe i praktično postane naslednik Velje Nevolje na tribini - kaže naš izvor upoznat sa prilikama među navijačima.

foto: MUP Srbije, Zorana Jevtić

On objašnjava da se od Belivukovog hapšenja postavljalo pitanje ko će ga naslediti na stadionu.

- Izgleda da je sada postignut dogovor i da su Principi nakon pet meseci pronašli novog vođu. Navodno, u opticaju su bile i vođe drugih frakcija, između ostalih i Damjan Šobić i Miloš Radisavljević Kimi, ali izgleda da je izbor pao na Prelića - kaže sagovornik Kurira i dodaje da je on već dobio novi nadimak - Prele Nevolja.

- Đorđe se navodno nametnuo kao neko ko će uspeti da ujedini tribinu i pomiri zavađene frakcije Grobara. Međutim, ima i onih koji ne veruju u to - kaže izvor i dodaje da o susretu Prelića i navijača Principa svedoči zajednička fotografija. Ono što je začudilo, ali i razljutilo jedan deo Partizanovih navijača, jeste to što je Prelićeva navijačka grupa navodno proterana sa tribine otkako je Veljko Belivuk zavladao jugom, kao i to što je Prelić bio kum Ljubomiru Markoviću Kići, ubijenom 2019. u Beogradu.

(Kurir.rs/Ekipa Kurira)

foto: Kurir

