PENZIONER IZ KRNJAČE TVRDI DA JE PRETUČEN: Kum uhapšenog Jovičića seo je na mene i pesničio me REKAO JE DA MU NE MOGU NIŠTA

Milorad Andrić (69), penzioner iz beogradskog naselja Krnjača, tvrdi da ga je u nedelju pretukao investitorov sin Đ. T. (28)!

Andrić uz pomoć svoje ćerke Mirjane za Kurir objašnjava da investitor ima sudsku zabranu za zidanje zgrade u Ulici Branka Momirova, u kojoj oni žive, kao i da su radovi bili obustavljeni. Međutim, kako tvrde, u martu ove godine oni su počeli da viđaju majstore kako u zgradi, koju žitelji Krnjače zovu "zgrada džin", obavljaju unutrašnje radove. Tako je bilo i u nedelju.

Krše naredbu

- Lepo sam im rekao da prestanu da rade i budu fer i sačekaju policiju, pošto nam je iz tužilaštva rečeno da uvek kada primetimo da krše naredbu, zovemo policiju. Tada je izašao Đ. T., krenuo je ka meni i rekao mi: "Šta hoćeš više, ne možeš mi ništa." Odgurnuo me je jednom rukom, a drugom udario. Pao sam u nesvest - priča Andrić:

pretučeni Milorad Andrić foto: privatna arhiva

- Kada sam se razbudio, uhvatio sam ga za ruku i udario, ali je on seo na mene i počeo da me pesniči u glavu, sve dok ga dvojica majstora nisu odvukla. Posle me je snimao telefonom, a moja ćerka Mirjana ga je uhvatila za vrat. Sve komšije su gledale. Đ. T. me je i ranije vređao, zvao me je "ušati" i "majković", jer zna da ne dozvoljavam da iko psuje moju pokojnu majku.

zgrada džin foto: Ana Paunković

Kako objašnjava, on je čuo da je Đ. T. kum Aleksandra Jovičića, nedavno uhapšenog bivšeg predsednika opštine Palilula, na kojoj se i nalazi sporna zgrada. Podsetimo, Jovičić je osumnjičen za zloupotrebe u vezi sa divljom gradnjom.

- Đ. T. se hvalio celoj ulici da mu niko ništa ne može, jer iza njega stoji njegov kum Aleksandar Jovičić - tvrdi pretučeni.

Njegov zet Dejan Đorđević dodaje da su nemilu scenu videla i njegova deca.

Đorđević pokazuje gde mu je tast napadnut foto: Ana Paunković

- Tast mi je bio na podu, a investitor ga je tukao, na pločniku ima i tragova krvi. Mi smo s njima u sukobu otkako su digli nelegalnu zgradu pored nas. U kući nikad nismo imali vlage, a sada ne znamo šta da radimo - priča Đorđević, dok njegova supruga, a Miloradova ćerka Mirjana dodaje da sa investitorom imaju problema godinama.

Uhvatila ga za vrat

- Od 2018. im je stavljena zabrana izvođenja radova, i to sudskom presudom. Oni su u početku zaista poštovali to, međutim, sada su se pojavili majstori - priča Mirjana.

tragovi krvi na pločniku foto: Ana Paunković

- U nedelju sam poslala oca da vidi šta rade, a kada je otišao da ih fino upozori, Đ. T. je nasrnuo na njega. Istrčala sam i uhvatila ga za vrat, a on mi je rekao: "Miro, sredio sam ti tatu i muža ću!" Zvala sam policiju, bili su inspektori i uzeli nam izjave. Nama je oduzeta lovačka puška iz kuće, a sa Đ. T. smo se sreli u Urgentnom centru, verovatno se žalio da ga je moj otac tukao.

Komšije Ima više verzija Komšije, međutim, kažu da su pretučeni Milorad i njegova ćerka Mirjana svadljivi ljudi. - Oni su i obustavili gradnju te zgrade, a Milorad je u nedelju došao da se svađa s investitorom. Mi smo videli da se prvi zaleteo na momka, koji ga je kasnije u samoodbrani izubijao. O samom događaju postoji više verzija. Prema jednoj, Mira je krenula na investitora letvom, a on ju je gađao kamenom i pogodio njenog oca. Inače, investitor se zaista poznaje sa Jovičićem, ali govora nema da su kumovi - kažu meštani Krnjače.

Istraga u toku Uzeti snimci s kamera Kako objašnjava naš izvor iz istrage, svi učesnici tuče pozvani su da daju izjave. - Preuzeti su i snimci sa nadzornih kamera u ulici. Verujemo da će se tako razjasniti šta se tačno dogodilo i ko je koga prvi napao - rekao je izvor.

Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto Ana Paunković, privatna arhiva