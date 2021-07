ZA KAVAČKI KLAN U SLOVENIJI RADILI ADVOKAT I RAČUNOVOĐA: Otkriveno koje su bile njihove uloge! Odale ih poruke preko Skaja

Za slovenačku ćeliju kavačkog klana, osumnjičenu za šverc najmanje 790 kilograma kokaina i više od dve tone marihuane, radili su i jedan računovođa i jedan advokat, navodi se u krivičnoj prijavi koju je Policija Slovenije predala tamošnjem Specijalnom državnom tužilaštvu, a kojom je obuhvaćeno šezdesetak osoba.

Istražitelji naglašavaju da je računovođa imao jednu od važnijih uloga u klanu koji je u više evropskih država delovao pod vođstvom srbijanskog državljanina Filipa Vrzića (36).

- Nepoznati muškarac sa Sky nadimkom "*****" (pet zvezdica) je računovođa zločinačke organizacije pod vođstvom Filipa Vrzića. On je vodio evidenciju svih prihoda i rashoda udruženja. Darka Nevzatovića - Caspera je Filip Vrzić čiji su Sky nadimci Drug i 10NO, nakon hapšenja Klemena Kadivca u novembru 2019. godine, zadužio za preuzimanje i predaju novca. Kako je došlo do neslaganja u iznosima između podataka ‘računovođe’ organizacije i Darka Nevzatovića, Darko je ubrzo počeo voditi evidenciju o primljenom i poslanom novcu, koji je redovno ažurirao i čuvao na svom mobilnom telefonu - piše u spisima.

Slovenački istražitelji ističu da je iz evidencije moguće opisati ulogu računovođe sa Sky nadimkom "*****".

foto: MUP Srbije

- U svojoj evidenciji on je upisao svaki prihod i rashod udruženja. Prihodi su uglavnom gotovina, što je predstavljalo dobit od isporučene droge. U evidenciji troškova je gotovina koja predstavlja otplatu droge dobavljačima, plaćanje troškova prevoza, keš koji su dobijali posrednici i kuriri, vozači kamiona i plaćanje ostalih troškova u ‘poslovanju’ organizacije - kupovinu torbi za transport droge, najamninu za skrovišta... - piše u prijavi.

Objašnjavaju da je uloga računovođe i ono za šta je on bio zadužen, bila ključna za kriminalnu organizaciju:

- Računovođa, odnosno nepoznati čovek sa Sky nadimkom pet zvezdica, igrao je jednu od ključnih uloga i presudan je za kriminalnu organizaciju. On se bavio sredstvima koja su bila cilj zločinačkog plana, tj. novcem - ističu slovenački istražitelji.

Advokat diler

U slovenačku ćeliju kavačkog klana “advokata” je doveo jedan od visokopozicioniranih članova te organizovane kriminalne grupe, Hrvat Marko Škrebec sa Sky nadimkom Coco.

foto: MUP Srbije

- Škrebec je u organizaciju regrutovao najmanje nekoliko saradnika i kupaca droge. Njegovi klijenti su nepoznati muškarac sa Sky nadimkom MATAN, Hrvoje Krstanović - Jagoda, sestra Nika Škrebec - Cocolina i nepoznati muškarac sa Sky nadimkom Advokat1... Osim prihoda od prodaje droge, oni su dobijali dio novca od transporta droge, kojim je koordinirao Klemen Kadivec.

U krivičnoj prijavi piše da je neidentifikovani muškarac sa Sky nadimkom Advokat1 kao član grupe, u periodu od neutvrđenog dana 2019. godine, pa nadalje, sprovodio aktivnosti iz zločinačkog plana:

Zaduženja su mu bila da kao kurir, prema uputstvima “supervizora” i nadređenih, vrši prenos ili isporuku droga ili novca stečenog prodajom droge. Naloge su mu davali preko Sky aplikacije.

foto: Dado Đilas

Sumnjiče ga da je u nepoznatom procentu doprinio prihodu klana prenošenjem droge ili novca.

Policija ga je identifikovala na osnovu informacija Nevzatovića, a tokom prikriveih istražnih mjera utvrđeno je da je aktivni član klana.

- Advokat je drogu prodavao pod pokroviteljstvom Nike Škrebec - Cocoilne. To pokazuju rezultati prikrivenih istražnih mjera iz 19. juna 2020, godine, kada je Marko Škrabec rekao Darku Nevzatoviću da novac preda njegovoj sestri Niki, a potom se predomislio i rekao mu ga preda Advokatu, da sestru ne opterećuje sa tim. Marko Škrebec je u klan regrutovao i nepoznatog muškarca sa Sky nadimkom Casper, koji je imao ulogu kurira za prevoz droge do Barija - piše u prijavi.

Navodi se da je Škrebec 14. juna 2020. godine obavestio Nevzatovića da je u Valensiji spremna nova ekipa za šverc droge, misleći na sebe i još sedam neidentifikovanih osoba.

Istraga

Slovenačka policija 14. maja razbila je tamošnju ćeliju kavačkog kriminalnog klana i osumnjičila najmanje 60 osoba za šverc droge, oružja i nezakonito prebacivanje miliona zarađenih od tog posla iz Španije u Beograd.

Na spisku više desetina osumnjičenih članova tog klana dominiraju državljani Slovenije, a prijavom su obuhvaćeni i državljani Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Podgoričanin Milan Vujotić (39), Lavitese, četvrti je na listi osumnjičenih, a tamošnje vlasti terete ga da se 2018. godine sa Filipom Vrzićem (36) dogovorio da se u Sloveniji osnuje podružnica kvačkog klana, kao i da im je nabavljao drogu, koju su ovi dalje rasturali širom Evrope.

U dokumentu u koje su Vijesti imale uvid, piše da ih je Vujotić u decembru 2018. godine prvi put snabdjeo kokainom, a da je tu isporuku, koja je iz španskog letovališta Ljoret del Mar stigla u Sloveniju, nadgledao šef te grupe Filip Vrzić, zvani Drug i 10NO.

Objašnjeno je da je nakon toga naloge za dalji transport davao Klemen Kadivec.

Vujotić je pismom poslanim Vijestima preko svog pravnog zastupnika negirao sve navode, tvrdeći da sa tom grupom nema ništa i da ni ne zna ko je Vrzić.

Ex YU u jednom klanu

Policija je otkrila da je u toj grupi bilo dvadeset državljana Slovenije, dvanaest iz Srbije, osam iz Bosne i Hercegovine, petoro iz Hrvatske, dva crnogorska državljanina i jedan Makedonije.

Prema tvrdnjama istražitelja, osim Kadiveca i Kovača, u toj organizovanoj kriminalnoj grupi su slovenački državljani Blaž Kadivec (26), Danijel Mišljenović (32), Armin Beganović (22), Stojan Babić (40), Luka Bevc (35), Željko Hrkalović (44), Elvis Kolenović (31), Ivica Krivošija (36), Alen Bajc (32), Nenad Tabaković (51), Luka Arapović (36), Dejan Marjanović (34), Dejan Pejoski (39), Mladen Samardžija (31), Ana Marija Mandić (26), David Filip Brzović (29), Uroš Inglič (38) i Kosta Tabaković (46).

Državljanin Srbije, koji je navodno i formirao ćeliju kavačkog klana u Sloveniji, u toj kriminalnoj grupi imao je i sunarodnike - Miloša Miljkovića (36), Srđana Petrovića (51), Slavka Tešića (39), Dalibora Kožula (38),

Radoslava Tepavca (41), Slađana Petrovića (41), Miloša Joksimovića (36), Aleksandra Nikolića (38), Dalibora Nikolića (36), Danka Vukojevića (34) i Marka Plavšića (32).

foto: Zorana Jevtić, Stefan Stojanović, Ana Paunković

Njihovi saradnici, kuriri, dobavljači i izvršioci kriminalnih poslova iz Bosne i Hercegovine su, Mario Budimir (35), Igor Popović (51), Radenko Vučenović (43), Dragan Todorovic (53), Slađan Karimović (35), Vasilije Babić (51), Darko Podraščanin (36) i Mišo Krčić (32), a iz Hrvatske Marko Škrebec (29), Nika Škrebec (25), Hrvoje Krstanović (33), Josip Skoko (36) i Saša Bastalić (53).

Osim Vujotića, policija Slovenije tvrdi da je u tamošnjoj ćeliji kavačkog kriminalnog klana bio i tridesetsedmogodišnji Podgoričanin, nastanjen u Beogradu, Marko Radoman. U toj grupi je, piše u krivičnoj prijavi, i makedonski državljanin Ivica Stojoski (31).

Prema spisima, specijalni tužioci sumnjiče tu grupu da su sa nepoznatim osobama čiji su nadimci na aplikaciji “Sky” - Notorius Big, *****, Majstor, Home ili Lusy, Jorgić, Triple XXX, Wolfi, Matan, Mr. Nice, Rocky new Tesla, Bale new, Lucbek, Bari, Lion new, Zio II, Corsco, Jare, Gonzales, Bolt, Centurion”... švercovali drogu, oružje i prenosili prljav novac iz Španije u Srbiju.

foto: Privatna arhiva

Tu kriminalnu grupu sumnjiče za šverc najmanje 790 kilograma kokaina, 2,249 kilograma konoplje, 96 kilograma hašiša, 10 kilograma heroina, 30 litara amfetamin baze, i krijumčarenje više miliona eura zarađenih prodajom droge. Policija ih sumnjiči da su od avgusta 2018. godine, do maja 2021. godine, počinili više desetina krivičnih dela vezanih za šverc droge, oružja, novca...

Slovenačka policija objašnjava da je prikupila dokaze protiv pripadnika te kriminalne grupe klasičnim radom, ali i prikrivenim istražnim metodama, među kojima je bila i tajna operacija trgovine droge.

Među mnogobrojnim dokazima navodno su i sredstva za pakovanje i brojanje novca, snimci sa nadzornih kamera, oduzeti mobilni telefoni u kojima su članovi kriminalne grupe ostavili mnoštvo dokaza, kao i DNK sa svih oduzetih predmeta.

Slovenačka policija u toj istrazi sarađivala je sa kolegama iz Norveške, Njemačke, Italije, Španije, Hrvatske, Srbije, Austrije i Holandije.

Prema spisima, specijalni tužioci ih sumnjiče da su švercovali drogu i oružje i prenosili prljav novac iz Španije u Srbiju.

