ŠOK PREOKRET U SLUČAJU ALEKSINOG UBISTVA, POJAVIO SE NOVI SNIMAK! Ko je misteriozni čovek koji je žrtvu UDARIO FLAŠOM

- On leži u pritvoru već 50 dana, ima 18 godina. Vidite na snimku šta se dešava, on je promašio njega, nije ga udario, a neko je spolja ušao i udario ga flašom. Na kamerama ispred restorana se to ne vidi. Fali minut i po snimka na kome se vidi ta NN osoba. Policija je privela decu, ne znam koji su snimak imali. Odjednom se ništa ne dešava.

- U vreme tuče, ja sam bila kod kuće. Moj sin je bio gost na tom rođendanu. On je kada se to desilo, nakon pola sata pozvao nas i rekao šta se dešava. Aleksa je nakon tuče bio prevezen u Aleksinačku bolnicu, prebačen za Niš, a ujutu preminuo. Snimci kamera nisu odmah predati policiji, nakon 40 sati su tek dati policiji. Vlasnica lokala je kažnjena zbog toga. Moj sin je saslušan sutra, da je izjavu su svojstvu građanina.

On je rekao da je vide da Aleksa udara njegovog druga, da se uplašio jer je mislio da će biti sledeći. U tom strahu je odlučio da se brani, ali ga nije udario. On nije video ko je Aleksu udario flašom u glavu, to je bio smrtonosti udarac. Oni optužuju našeg sina da ga je on udario. Na ovom snimku se vidi da ga o nije udario. Rečeno je u policiji da je snimak pregledan i da se sa sigurnošću tvrdi da je Ognjen udario Aleksu Stoimenovića i da ga je paralisao.

Jedan snimak je pušten njima u policiji, ovaj snimak koji mi sada imamo je u policiji. Ovaj snimak se pojavio mesec dana nakon događaja, 16. maja se pojavio. Svi koji su bili osumljičenji osim Ognjena Petkovića pušteni su. Ognjen se još uvek nalazi u pritvoru. Još jedan dečko je uhapšen i samo je 48 sati bio u pritvoru. Za svedoke je pozvan samo domaćin slavlja i još jedan rođak, niko drugi - kažu roditelji.

- Nigde se ne pominju ostali ljudi koji su učestvovali u tuči. Postoji snimak sa više ulaza i više kamera. Policija je našla Ognjega Petrovića, prebacice na tužilaštvo i na sud i tu će biti kraj. Ognjen je prvi put privededen kao svedok, a onda kao učesnik. Nakon toga kreće pritisak da prizna delo i da će 5 godina odležati. Pritisak je vršen čak i u prihijatrijskoj bollici - kaže majka.

