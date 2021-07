LJUBA ZEMUNAC ORGANIZOVAO ČUVENU POBUNU U ZATVORU: Isplivao nepoznati detalj iz života žestokog momka MORALA DA INTERVENIŠE VOJSKA

Nekadašnji bokser Jovan Džakula Džale, jedan od retkih koji je dobro upućen u tajne beogradskog podzemlja sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, nedavno je ispričao epizodu iz života Ljubomira Magaša o kojoj se malo zna.

Džakula je otkrio nekoliko informacija o boravku Ljube Zemunca u zatvoru.

- Ljuba je trenirao i tukao se na fer, ali ovde nije krao, nije ni preko krao, nije bio lopov, ali je reketirao, to jest pružao zaštitu. Ako Ljuba stoji iza tebe, niko ne sme da te dira, on je u inostranstvu bio kralj, nije bilo jačeg. Bio je optužen za silovanje, ali nije silovao, to je sto posto istina, ja to znam - ispričao je Džale.

Pojašnjava da su ga Nemci isporučili Ljubu Zemunca jer ga je Crna Gora tražila za silovanje i da je dobio tri godine.

Ljuba Zemunac, a rođen na Krstu Zanimljivo je da Ljuba Zemunac zapravo nije rođen u Zemunu. - Ljuba je rođen na Crvenom krstu od majke Roksande Rose i Sime oca. Majka i otac se posvađaju, razvedu se, majka kupi stan u Lošinjskoj, a otac u Novom Beogradu. Ljuba je bio kod majke, a imao je babu po ocu u Zemunu. Kao klinac ode Ljuba u Zemun i dođe kući kod oca i Sima kaže: "Evo ga mali Zemunac, evo ga mali Zemunac" i tako on dobije nadimak Ljuba Zemunac - ispričao je Džale.

- I ubace ga u Kotor, a on meni kaže: "Džale, je*aću im mater! Razbio sam staklo, sve sam im prozore polupao u zatvoru, sve!" Oni ga isteraju odatle i prebace u Spuž i odatle ga ovde prebace u CZ. Tamo je digao zatvorenike na noge, izbila je pobuna, tamo je pravio čudo, pre toga mi je rekao: "Maltretiraju nas. Dižemo ustanak!" Ja kažem da to ne radi, a on kaže: "Moram, je*aću im mater" - naveo je Džakula.

Prema njegovim rečima kasnije je i zaista izbila pobuna u zatvoru.

- Intervenišu policija i vojska, haos! Kad je ugušena pobuna, vođe su razdvojene i prebačene na druga mesta, neko u Niš, neko u Prokuplje, Sremsku Mitrovicu... Ljubu nijedan zatvor nije hteo da primi! Upravnik zatvora iz Prokuplja Dicić kaže: "Dajte ga meni." Kad je Ljuba tamo došao kaže mu upravnik: "Ljubo, ovde ćeš živeti kao car, niko te neće dirati, održavaćeš stadion, bićeš slobodnjak, je l' može?" Ljuba kaže: "Može". Kad sam mu bio u poseti pita mene upravnik Dicić mogu li da dovedem Džajića da ga upozna, ja mu kažem da mogu, ali ima uslov. Pitam ga koliko je Ljubi ostalo da odsluži, kaže četiri meseca, ja mu kažem: "Oprosti mu dva meseca". On se prvo nećkao, ali je pristao. Rukujemo se mi tu. Čak je pustio Ljubu sa mnom tog dana da izađe malo i samo rekao da ga vratim ujutru pre prozivke u osam, što sam ja i uradio. Posle sam doveo Džaju i stvarno je Ljuba izašao posle dva meseca - naveo je bokser.

(Kurir.rs/Republika)