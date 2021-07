ŠOK! PLAĆENI UBICA ČABA DER OTKRIO: Pripadnik ZEMUNSKOG KLANA, Ninoslav Konstantinović je ŽIV, hteo da me ubije! ČITAJTE U KURIRU

"Nasmejani ubica" Čaba Der, koji u zatvoru u Mađarskoj služi doživotnu kaznu zatvora zbog dva ubistva, u pismu koje je pokušao da preko advokata dostavi Višem sudu u Beogradu otkrio je, između ostalog, da je u Budimpešti, u iznajmljenom stanu u kom je živeo, pokušao da ga ubije poslednji odbegli pripadnik zemunskog klana Ninoslav Konstantinović, o čijoj se sudbini ništa ne zna već 18 godina!

U pismu Čaba Der navodi i da je njegovu likvidaciju organizovao jedan od vođa škaljarskog klana Alan Kožar, koji je pre godinu dana ubijen na Krfu.

Otimali se za pištolj

Podsetimo, Konstantinović je pobegao iz Srbije posle atentata na premijera Zorana Đinđića, a pojedini pripadnici te kriminalne grupe istražiteljima su ispričali da je on ubijen i zakopan još 2003. u blizini auto-puta Beograd-Zagreb.

Neke od lokacija navodno su prekopavane, ali njegovo telo nikad nije pronađeno. "Nasmejani ubica" je u svom pismu bacio novu sumnju da je zloglasni "zemunac" i dalje živ jer iako ne navodi kad se napad dogodio, poznato je da je on iz zatvora, u kom je služio kaznu za ubistvo Branislava Jelačića, izašao tek 2017. i da je samo dve godine bio na slobodi.

Ubistva Žao mi je Teodore i Jasmine Čaba Der, koji više puta u pismu tvrdi da nije plaćeni ubica i da nikad nije ubijao za novac, već da je hice ispaljivao samo kad je imao "moralnu, drugarsku i ljudsku obavezu" da zaštiti prijatelje, napominje i da mu je posebno žao što su u kriminalnim obračunima stradale Teodora Kaćanski i Jasmina Opačić, supruga Nenada Opačića. - Posebno me potreslo ubistvo Teodore Kaćanski, ona je bila izuzetno dobra i lepa devojka. Uvek sam je viđao kad je dolazila da poseti mog poznanika, njenog brata. Sa Jasminom sam samo preko telefona imao komunikaciju, uvek mi je govorila: "Čabo, nikom nemoj da veruješ i pazi na sebe", uvek je bila beskrajno ljubazna. Kad sam video da su na brutalan način ubili i Jasminu Opačić i Teodoru Kaćanski, shvatio sam da su kriminalni obračuni opasniji neko ikad. Takođe sam bio svestan da isti ti ljudi koji su ubili Teodoru i Jasminu planiraju i moju likvidaciju - napisao je on.

- U Budimpešti, u iznajmljenom stanu sam zahvaljujući sreći ostao živ. Napad sam prijavio mađarskoj policiji. Ali u prijavi sam prećutao da sam prepoznao direktnog izvršioca. Egzekutor koji je upao u moj stan na sebi je imao kačket i naočare, po donjem delu lica tačno sam prepoznao da je to bio Ninoslav Konstantinović Nine - naveo je Čaba u pismu. On tvrdi da je Konstantinović, koji je u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva premijera i na poternici je od 2003, ispod duksa izvadio pištolj i ciljao u njega.

- Zgrabio sam ga za ruku i u toj borbi pištolj je opalio, ali me metak nije pogodio, završio je u zidu u predsoblju. Nakon pucnja, pištolj je zakazao i samo zahvaljujući tome sam ostao živ. Nakon tog atentata Alan Kožar se ponovo organizovao preko beogradskih kontakata da plan da me likvidira sprovede u delo, tada su uključili Nebojšu Markovića, njegova uloga je bila da novcem obezbedi plaćenog ubicu - napisao je Čaba Der, navodeći da je zbog toga 4. januara 2019. na Banovom brdu ubio Markovića.

