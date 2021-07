JEZIVE FOTOGRAFIJE POVREDA STARICE MUČENE U STARAČKOM DOMU: Preminula baka Zorka imala brojne podlive po telu

Posle ispovesti Snežane P., prema čijim rečima su njenu majku Zorku P. (82) zlostavljali, mučili i drogirali u domu za stare na Petlovom brdu, Kurir televizija došla je u posed fotografija izmučene Beograđanke.

foto: Kurir Televizija

Na fotografijama se vide podlivi, modrice i ogrebotine na rukama, nogama, pa čak i stopalima nesrećne starice koja je preminula posle sedam dana boravka u staračkom domu.

foto: Kurir Televizija

Dok su se jezive fotografije smenjivale, gost u Pulsu Srbije, predsednik Udruženja staračkih domova Radoslav Milovanović naglasio je da smatra da su Snežanine optužbe o zlostavljanju nebulozne.

"To je apsurd! Da neko ostane bez posla i bude krivični gonjen u takvoj jednoj ustanovi. Ti ljudi rade godinama, to nije počelo juče pa neko nije znao svoj posao i radio to iz nekog hira", kaže on.

foto: Kurir Televizija

Milovanović je dodao da je njemu vređanje inteligencije kada nestručno lice upire prstom u stručnjake i optužuje ih bez dokaza.

foto: Kurir Televizija

"To su stvarno teške reči, treba živeti posle tih teških optužbi ako se dokaže da ta osoba nije u pravu. Te slike ništa ne znači, ne znamo ni gde je slikano, ni da li je u bolnici, ustanovi, pustimo organe i inspekcije da rade svoj posao", zaključio je on.

