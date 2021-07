OD SRĐANA OSTALE SAMO NOGE: O detaljima užasne smrti kod Niša progovorila bivša partnerka! NIKADA NEĆU ZABORAVITI ŠTA SAM VIDELA

Selo Krušce kod Niša u šoku je nakon što je sinoć pronađeno beživotno telo Srđana M. (52) u dvorištu njegove porodične kuće. Telo je pronađeno u fazi raspadanja bez ruke i lobanje, a veruje se da je ležalo u dvorištu više od deset dana.

Srđana je identifikovala Ivana Stojiljković, koja je sa pokojnikom bila u vanbračnoj zajednici do pre nešto više od mesec dana, kada je on zbog alkoholizma i nasilja u porodici odveden u psihijatrijsku bolnicu.

Ivana za Telegraf kaže da je Srđanu alkohol upropastio život.

- On je bio divan čovek, kad nije bio pijan. Bio je pažljiv dobar, vredan. Dugo je radio u jednoj firmi, imao je odličnu platu, ali je zbog alkoholizma izgubio posao. Posle izvesnog vremena ponovo se zaposlio, verujte, plata mu je bila 90.000, ali bi on sve to spiskao na alkohol. Čim bi primio platu, kupovao bi flaše... Bio bi u stanju da za sat vremena popije par litara alkohola - kaže Ivana.

Opisujući život sa pokojnim čovekom, navodi da je njegovo pijanstvo upropastilo i njihovu vezu.

- Kad bi popio postojao je agresivan, maltretirao me. Bar tri puta je bio u psihijatrijskog bolnici u Gornjoj Toponici. Poslednji put to je bilo pre oko mesec dana. Tada sam ga prijavila zbog nasilja u porodici. Dobio je zabranu da mi prilazi, ali sam i ja imala zabranu prilaska - iskrena je naša sagovornica.

Iz bolnice je pušten pre dvadesetak dana. Kako Ivana kaže, boravio je kod nekog druga u Mramoru, sa bivšom ženom.

- Poslednji put sam ga videla pre 15-ak dana. Nalazio se ispred svoje kuće, a pošto smo komšije, lepo sam ga uočila. Moja strina sa kojom sam pila kafu mu se obratila rečima: "U šta ovde gledaš?", pa je on pobegao. To je bilo poslednji put da sam ga videla, jer sam skoro svakodnevno angažovana na berbi višanja. Njegovi prijatelji su mi slali poruke da želi da mu se vratim, ali da je stalno pijan, da ga viđaju kako pada po ulici - dodaje Ivana.

Ona kaže da je sinoć bila kod strine, koja žive u Srđanovom komšiluku da popije kafu, i dodaje da se osećao strašan smrad.

- Pozvala sam jednog mladića da ode da vidi o čemu se radi, a ja sam se vratila kući. Strina mi je javila da je Srđan mrtav, a moja snaja je pozvala policiju. Došla je jedna, pa druga patrola, hitna pomoć, forenzika, inspektori za krvne delikte - drhtavim glasom priča Ivana.

Nakon toga su nju pozvali da identifikuje telo. Ono što je videla, ne može da zaboravi.

- Ostale su samo noge, patike, farmerke i ništa više... Njegov pas i još jedan sivi, koji se tu muva po selu su ga jeli. Desne ruke mu nije bilo, a lobanja je bila odvojena od tela. Strašan stres sam doživela - u suzama govori Ivana dok pokazuje mesto gde je zatekla ostatke svog vanbračnog supruga.

Tvrdi da nema sumnje da je on umro priorodnom smrću.

- Ili je doživeo infarkt, ili mu je pozlilo od alkohola. Tu je pao, nije imao ko da mu pomogne. Ko zna kad je to bilo, s obzirom na to u kakvom stanju smo zatekli telo, modro, naduveno - kaže Ivana.

Telo je upućeno na obdukciju.

Kurir.rs/Telegraf