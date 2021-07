NOVI DETALJI DRAME U NIŠU: Nišlija (78) rekao ženi da mu je dojadio život pa potegao bombu

Nišlija Slobodan S. (78) pokušao je danas oko 10 sati da se raznese ručnom bombom, ali je prethodno supruzi Biljani i snaji rekao da izađu iz kuće.

- Posle dolaska iz grada gde sam plaćala račune, rekao mi je "dojadio mi je ovakav život, izađite vas dve, hoću da se raznesem bombom". Ja sam se mnogo uplašila i odmah sam zvala policiju. Oni su se tu stvorili za kratko vreme i ubedili ga da odloži bombu. Nas dve smo već bile napolje, sad je on sam u kući i sigurno je gladan jer ja ne smem unutra, a on ne može sam da uzme - priča Biljana.

Ovaj čovek je zaista hteo da se ubije jer kako nezvanično saznajemo na bombi je izvučen osigurač, ali ona nije ekplodirala.

U tom iščekivanju antidiverzantske jedinice Biljana kaže da se on šlogirao pre šest godina.

- Pored šloga kada je bio godinu dana u krevetu, postao je i srčani bolesnik. Ja sam ga kupala, hranila, menjala pelene, a on je sve više klonuo i duhom i telom. On nam nikada nije pretio, pokušala sam i da ga ubedim da to ne čini, ali nije hteo da me sluša. Lepo mi je rekao "ne živi mi se više" - priča Biljana.

Ceo kraj oko ove kućice gde žive Slobodan i Biljana, koji imaju dva odrasla sina, je bio blokiran tokom celog prepodneva.

