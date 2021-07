SAD ČUJEM DA MI JE DETE KIDNAPOVAO POLICAJAC ZVANI "GOSPODIN X"! Očajni otac: Saznao sam da su otmicu planirali godinu dana

Maloletnog sina su mi pre dve godine kidnapovali komšija Marko Jovišić (56), njegovi sinovi i njihov drug, a sada na suđenju čujem da je otmicu naručio policajac, zvani gospodin X, i to zbog zelenaških dugova.

Ovo za Kurir kaže poljoprivrednik iz Stare Pazove, Goran Mitrović, otac Petra Mitrovića (15), koga su u oktobru 2019. Marko Jovišić i njegovi sinovi Lazar (21) i tada maloletni N. J., kao i njihov drug Aleksa Mrđa (18) presreli na ulici u Staroj Pazovi, ugurali ga u automobil i 24 sata ga držali u napuštenoj vikendici. Namera im je bila da od Mitrovića traže otrkup od pola miliona evra, ali to im nije uspelo, jer je porodica brzo reagovala, alarmirala policiju, te je dečak pronađen živ i zdrav, a oni pohapšeni.

Diže mu se kosa

Optuženima se sudi u Višem sudu u Srmeskoj Mitrovici, a Goran Mitrović kaže da je tokom procesa saznao da su u sve umešane još dve osobe.

- Sada se pojavljuju detalji za koje nisam znao, a od kojih mi se diže kosa na glavi. Na ročištu održanom 7. jula, saznao sam da je kidnapovanje planirano godinu dana i da su se o tome dogovarali na Novom Beogradu. Navodno, Marko Jovišić je to ugovorio sa još dvojicom muškaraca, od kojih je jedan policajac, koga nazivaju "gospodin X". Neko od te dvojice, ne znam tačno ko, imao je finansijske proteškoće, jer je upao u probleme sa zelenašima, i otmica je planirana kako bi došli do neophodnih para - priča Mitrović:

- Saznao sam da su prvo hteli da kidnapuju mene. Pratili su me šest meseci i kada su shvatili da je to teško izvodljivo, tražili su drugu soluciju. U opticuju su im bile moje supruga i sestra. Međutim, došli su do zaključka da im je najlakše da mi kidnapuju decu. Hteli su oba sina, a na kraju su uspeli samo mlađeg.

Kako kaže, u samom zlodelu su učestvovali otac i sinovi Jovišići, kao i njihov drug Aleksa Mrđa. Svi se nalaze u pritvoru, osim Jovišićevog mlađeg sina.

- Na početku postupka su se branili ćutanjem, a sada pokušavaju da umanje svoju krivicu. Marko tvrdi da je pomagao da se moj sin pronađe, a on ga je i smestio u tu kuću - kaže naš sagovornik.

Ne seća se svega

Prisećajući se drame iz 2019, Mitrović kaže da su kobne večeri braća Jovišić presrela njegovog sina.

- Imali su fantomke. Dete je mislilo da hoće da mu ukradu bicikl i počeo je da se brani. Oborili su ga i vezali lancima, potom su pokušali da namame i drugog sina. Pisali su mu poruke sa Petrovog telefona, ali je stariji sin, po načinu pisanja, shvatio da to nije Petar - objašnjava Mitrović i dodaje da su potom dečaka odvezli u napuštenu kuću.

Kako kaže svaki put u sudnici ponovo preživljava traumu, a najteže mu je bilo kada je iskaz davao Petar.

- Ne seća se baš svega, kaže spavao je, te sumnjam da su mu dali nešto za smirenje. Najveći strah doživeo je kada su mu držali pištolj na slepoočnici. Bio je vezan lancima. Kada se posle kući skinuo, imao je podlive od udaraca. Usna mu je bila rasečena - priča s mukom dečakov otac.

Preteće pismo: "Ne znaš ti ko sam ja!" Goran Mitrović kaže da mu je Jovišić pre pola godine iz pritvora poslao preteće pismo. - Pisao je kako ja ne znam ko je on i šta sve može da mi se desi, te da treba da odustanem od tužbe. Ne plašim se nikoga! Nije pisao samo meni, već i mojim advokatima, čak i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pismo sam predao nadležnima - tvrdi Mitrović.

Teško podnosi suđenja Pitao sam ih čime sam to zaslužio Goran Mitrović objašnjava da teško podnosi suđenje. - Kada sam davao izjavu pred sudijom okrenuo sam se i direktno kidnaperima obraćao. Pitao sam ih čime sam to zaslužio. Tu decu znam, družili su se sa mojim Petrom, kupovao sam im opremu, pomagao sam im koliko sam mogao. Niko od njih u oči nije mogao da me pogleda - kaže Mitrović.

