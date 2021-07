NOVI DETALJI UŽASA U VARVARINU: Aranđela (82) koji je ubio negovateljicu i sebe komšije već SKIDALE SA VEŠALA

Velika tragedija dogodila se danas u Varvarinu kad je Aranđel D. (82) ubio Andreu K. (47) tako što joj je nožem isekao vrat, a potom se obesio.

Aranđel i Andrea, prema poslednjim informacijama, nisu živeli zajedno, već se nesrećna žena brinula o njemu, spremala mu je hranu i prala ga. Navodno nisu bili u emotivnoj vezi, a ni jedno nema dosije.

Nakon ubistva Aranđel je presudio i sebi tako što se obesio u ekonomskom objektu kuće. Sve se dogodilo u njegovom domaćinstvu u ulici nedaleko od Doma zdravlja. Iako su lekari vrlo brzo stigli na mesto tragedije pomoći za nesrećnu ženu nije bilo.

Snežana Milenković, Aranđelova ćerka, rekla je da je njen otac više puta bio na psihijatrijskom lečenju i da je kombinovao lekove i alkohol.

- On je tamo znao da bude fin i da kad ga puste sa lečenja i dođe kući ponovo uzme piće i lekove. Sve je to tako radio. Poslednji put ja sam se brinula da potpišem da ga puste i pitala sam doktorku da li on može da naudi nekom. Ona je meni rekla: "On može svakome da naudi" - rekla je Snežana.

Aranđelov komšija Bojan Jovanović rekao je da je Aranđel i 2018. godine pokušao da izvrši samoubistvo. On ga je pronašao kad se obesio i skinuo sa vešala. Aranđel je tada bio u nesvesti, a nakon pokušaja samoubistva je završio na psihijatrijskom lečenju.

- Tada smo čuli neko komešanje i ubrzo sam video da je otišao u šupu gde se i sada obesio. Pozvao sam komšiju da mi pomogne jer sam znao da neću moći sam da ga skinem - rekao je Jovanović i dodao da je sve navodilo na to da će se dogoditi to što se upravo desilo.

(Kurir.rs/Novosti)