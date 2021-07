NEKA GA PROGONI UBISTVO MOG SINA: Jeziva ispovest oca ubijenog Slobodana Vukića posle ukidanja presude članu Belivukovog klana

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je u aprilu na pet godina zatvora bio osuđen Milovan Tadić povodom optužbi da je kao član obezbeđenja noćnog kluba „Tilt“ u decembru 2015. gostu kluba Slobodanu Vukiću naneo tešku telesnu povredu, od koje je ubrzo preminuo.

Istom presudom sud je naložio da se ponovi suđenje Tadiću, koji je 4. februara uhapšen pod sumnjom da je pripadnik organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i od tada se nalazi u pritvoru i pod istragom je tužilaštva za organizovani kriminal.

Ništa me ne čudi

Milosav Vukić, otac stradalog Slobodana, čuo je od novinara Kurira za odluku Apelacionog suda.

- Sve počinje iz početka, a mi ćemo ići dalje. Nijedna kazna ne može da zadovolji porodicu i nadomesti gubitak. Da je bilo sreće, da se to uopšte nije ni desilo. Kasnije sam video i o kome je reč nakon hapšenja Belivukove ekipe. Ništa me od njega ne čudi. Jedino što želim da kažem da ubici mog sina ne želim ništa dobro i da ga to ubistvo progoni - kaže očajni Milosav.

U obrazloženju odluke o ukidanju presude, Apelacioni sud navodi „da prvostepena presuda sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka imajući u vidu da je izreka prvostepene presude protivrečna sama sebi i razlozima presude, pri čemu su u obrazloženju prvostepene presude izostali razlozi o odlučnim činjenicama, a razlozi koji su dati su nejasni i u znatnoj meri protivrečni“:

- Pojedine činjenice od značaja za pravilno i zakonito presuđenje su ostale neutvrđene i nedovoljno razjašnjene, tako da se presuda zasniva na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, pa zbog toga nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude.

Tadić, inače bivši verenik starlete Tijane Ajfon, tereti se za krivično delo teške telesne porede.

Negira krivicu

Pre ovog događaja Vukić je bio izbačen iz kluba, jer je bio u alkoholisanom stanju, ali je Tadić, kako se sumnja, svojom reakcijom prekoračio ovlašćenja koja ima kao obezbeđenje kluba. Tadić je u svojoj završnoj reči na suđenju ponovo izjavio saučešće Vukićevoj porodici i istakao da mu je žao zbog toga što se dogodilo, ali da se ne oseća krivim za nanošenje teških telesnih povreda Vukiću.

U svojoj odbrani pred sudom je tvrdio je da je Vukić njega napao s leđa, te da se on okrenuo i nogom odgurnuo Vukića, udarcem u predelu butine. Njegova odbrana je sve vreme tvrdila da je Vukić preminuo od zastoja srca, dok tužilaštvo tvrdi da je Tadićev udarac u stomak bio fatalan za Vukića.

Tri veštačenja Umro od udarca u stomak l U ovom slučaju urađena su tri veštačenja, koja su najpre obavili stručnjaci iz Beograda, pa Novog Sada i na kraju iz Niša, jer je bilo sporno da li je Vukić umro od udarca u stomak koji mu je zadao Tadić ili usled drugih okolnosti. Poslednje veštačenje, koje se poklapa sa prvim, kaže da je Vukić preminuo usled Tadićevog udarca u stomak. Vukić je preminuo u januaru 2016, dve nedelje posle tuče sa članovima obezbeđenja kluba „Tilt“. Tadić je sada u pritvoru i pod istragom kao osumnjičeni član Belivukove grupe i tereti se za zločinačko udruživanje i preprodaju droge.

