KO JE OTAC MLADIĆA UHAPŠENOG ZBOG PUCNJAVE U SURČINU: Zoran Šijan bio vođa prvog kriminalnog klana i miljenik estrade

Zoran Šijan, otac uhapšenog Vukašina Šijana (22) koga policija sumnjiči da je učestvovao u ranjavanju Borisa J. (34) u Surčinu, bio je jedna od najmarkatnijih figura srpskog podzemlja devedesetih godina. Važio je za "frontmena" i vođu Surčinskog klana, čovek koji se nije krio od medija i koji je izazivao pažnju gde god se pojavio. Uspešnu sportsku karijeru zamenio je, takođe uspešnom, karijerom kontroverznog biznismena.

Obe karijere su prekinute 27. novembra 1999. godine, rafalima iz "škorpiona" i "kalašnjikova", kada je Šijan zrešetan u sačekuši, dok je u "mercedesu" čekao zeleno svetlo na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića. Nepobedivi kik bokser ostao je na mestu mrtav. Auto je nastavio da se kreće niz ulicu, prošao raskrsnicu a zaustavio se tek kada je udario u drugo parkirano vozilo. Imao je 35 godina kada je ubijen.

Ovo ubistvo nikada nije razrešeno i to je ostala misterija i dan danas iako su se mnogi dovodili u vezu sa Šijanovom likvidacijom.

Šijan, visok, dobro građen, bio je reprezentativac Jugoslavije u kik-boksu i šampion Evrope i svi su mu predviđali uspešnu sportsku karijeru. Ali, ovaj Surčinac se otisnuo u sasvim druge vode. Policija ga je označavala kao vođu Surčinskog klana. Kao članovi ove kriinalne organizacije na listi MUP Srbije našli su se i Dejan Milenković Bagzi, Ljubiša Buha Čume, Zvonko Plećić Pleća, Ljubomir Jovanović Stakleni, Perica i Slobodan Jokić, Milan NarandžićLimun. Ova ekipa je bila trn u oku policije, ali njihov vođa, Zoran Šijan, bio je miljenik estrade i medija.

Lakše je ranjen u pucnjavi kod hotela "Putnik" 1996. godine. Ukupno je osuđivan 6 puta.

Surčince je policija pre svega sumnjičila za krađu i preprodaju automobila, govorilo se da svi automobili koji nestanu na Novom Beogradu i Zemunu, završe u Surčinu. Preveliki publicitet zasmetao je i policiji, pa je 1998. godine organizvana velika racija u Surčinu, koja je započeta noćnim prepadom u kome su pohapšeni svi viđeniji Surčinci i zaplenjeno više od 30 luksuznih limuzina. Završilo se fijaskom po policiju, jer je podneto nekoliko krivičnih prijava za sitnija dela, automobili su vraćeni, a na robiji je završio Šijan, kod koga je pronađeno ilegalno oružje, pa je osuđen na godinu dana zatvora.

Pola estrade na sahrani Poslednjem ispraćaju kontroverznog Surčinca prisustvovalo je nekoliko hiljada prijatelja, članova porodice i meštana Surčina. Sahrani su prisustvovali folk pevači Miloš Bojanić, Vanesa Šokčić, Violeta Viki Miljković, Marina Živković, Zoran Kalezić, nekadašnji teniser Slobodan Boba Živojinović sa suprugom Lepom Brenom.

Šijan se venčao sa pevačicom Gocom Božinovskom, koja je za njega, i kada su se rastali imala samo reči hvale.

"To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se u Herceg Novom, ja sam otišla na letovanje, nikad nisam ni pomislila da ću se udati. Otišli smo u Surčin tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, posle dva dana poznanstva. Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo", rekla je svojevremeno pevačica za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Iako je prošlo skoro 22 godine od njegovog ubistva, Šijan je i dalje ličnost koja se često pominje u medijima. Za njegovo ime se vezuje još jedan krvav događaj, ubistvo Zvonka Plećića Pleće u restoranu "Knez rojal" 11. septembra 2000. godine, za koje su osuđeni Andrija Drašković i Aleksandar Golubović.

Tada je, navodno, Plećić došao pijan u restoran "Rojal Knez" i počeo da vređa Draškovića, optužujući ga da je on kriv za smrt Zorana Šijana. Pleća je zapretio Draškoviću i Goluboviću da ih ispred restorana čekaju snajperist koji će ih pobiti. Verbalni sukob se na kraju završio pucnjavom i ubistvom Plećića.

Po drugim pričama, iza likvidacije Zorana Šijana stajala je grupa zloglasnog Željka Maksimovića Make, a kao naručilac je pominjan Zoran Uskoković Skole.

Milica Šijan, Zoranova majka, je za smrt svog sina optuživala državu, odnosno bivši Resor državne bezbednosti, a motiv je bio, bizaran. Navodno se njen sin posvađao sa Markom Miloševićem, sinom tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića i čak mu udario šamar. Po toj priči, taj šamar je bio smrtna presuda za vođu Surčinaca. Sve je to ostalo samo neproverena glasina.

Kurir.rs

Z