OVO JE MLAĐI SIN UBIJENOG SURČINCA! KRENUO OČEVIM STOPAMA: Posebno je ZANIMLJIV jedan detalj iz biografije Vukašina Šijana

Vukašin Šijan (22), sin ubijenog Zorana Šijana iz Surčina, uhapšen je danas zbog sumnje da je sa još dvojicom mladića napao Borisa J. (34) ispred njegove kuće u Surčinu.

Prema nezvaničim informacijama medija, Boris J. je ranjen u noge, a osim Šijana uhapšeni su i M. M. (41) i M. K. (21) koji su osumnjičeni da su u ponedeljak ujutru "mercedesom" došli do kuće oštećenog, a kada se on pojavio, M. M. mu je navodno pucao u noge. Oni su su pobegli sa lica mesta, ali su brzom intervencijom policije ubrzo uhapšeni. Odrešeno im je zadržavanje od 48 sati, a terete se za krivično delo nanošenje teške telesne povrede, dok se M. M. tereti i za ilegalno nošenje oružja.

Vukašin (22) je sin Zorana Šijana kojeg je on dobio u drugom braku sa komšinicom Goranom Zoricom, koja je ujedno bila prijateljica njegove tadašnje žene, pevačice Goce Božinovske. Zoran i Gorana su bili komšije sve do 1996. nakon čega je on odlučio da se razvede od Goce Božinovske i venča sa njom. Ona je Zoranu 1999. godine rodila sina, i to samo tri nedelje pre nego što je ubijen.

Šijanovom nasledniku ovo nije prvo hapšenje, on je pre dve godine priveden sa još dvojicom mladića zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi na Novom Beogradu u kojoj je u šaku ranjen Stefan R. (30). Vukašin je tada osumnjičen je da je podstrekivao druga da ubije muškarca koji je pokušao da spreči divljanje ove grupe mladića.

Podsetimo, tokom hapšenja iz 2019. godine, oko 8 sati ujutru došlo je do tuče ispred jednog lokala brze hrane u Ulici maršala Tolbuhina u Novom Beogradu, nakon čega su trojica mladića, koji su učestvovali u tuči, pobegli sa lica mesta i na uglu ulica Džona Kenedija i Prve pruge nasilno zaustavili taksi vozilo u pokušaju da pobegnu.

Prema tadašnjim pisanjima medija, pošto taksista nije hteo da im otvori vozilo, oni su počeli da udaraju rukama po automobilu, što je primetio policijski službenik u civilu, koji je bio van službe, i koji je pokušao da zajedno sa jednim prijateljem spreči nasilje nad taksistom. Nakon toga je jedan od trojice mladića ispalio hitac u njihovom pravcu i ranio u predelu leve ruke tridesetogodišnjeg mladića koji je, zajedno sa policajcem, pokušao da spreči nasilje.

Da podsetimo, Zoran Šijan bio je prvi čovek "surčinaca", nekada najbolje organizovanog kriminalnog klana u Srbiji. Bivši reprezentativac u kik-boksu, Ubijen je 27. novembra 1999. godine u 35. godini života. Sat i po iza ponoći Šijan se u "mercedesu" zaustavio na uglu ulica Nemanjine i Svetozara Markovića u Beogradu, čekajući da se uključi zeleno svetlo na semaforu. S njegove leve strane zaustavilo se vozilo iz kojeg je ubica ka Šijanu ispalio 18 hitaca iz automatskog oružja pogodivši ga u glavu i grudi. Preminuo je na licu mesta. Njegovo ubistvo ostalo je nerešeno iako su se pominjali mogući egzekutori.

