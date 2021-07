BOŽA SPASIĆ ZA KURIR O JEZIVIM FOTOGRAFIJAMA KLANA VELJE NEVOLJE: To je delo psihopata koji su poverovali da su nedodirljivi

Božidar Spasić, bivši operativac DB, kaže za Kurir da su jezive fotografije prikazane u nedelju na TV Pink delo monstruma i psihopata koji su mislili da su nedodirljivi!

- Životinje! To je reč kojom se mogu opisati ovi monstrumi koji su u stanju nekog da otmu, muče i da ga seckaju na komadiće. To nisu ljudska bića. Oni se sa osmehom slikaju s žrtvom koja je izmučena, unakažena i ubijena. Nema gore od toga. Zar to treba da bude neki pehar koji su osvojili? Sramota! - kaže Spasić.

Nekadašnji operativac naglašava da su u pitanju dvostruke ličnosti.

- Spremni su da pre podne uživaju sa porodicom i budu nežni i divni, a posle podne se pretvaraju u zveri koje hladnokrvno ubijaju - kaže Spasić.

Dodaje da su Belivuk i ekipa u trenutku kad su fotografije nastale mislili da su nedodirljivi.

- Mislili su da su moćni! Da im niko ništa ne može i upravo zbog toga su i nastale slike kojima se hvale. Tada su želeli da pokažu da nema jačih, ali vidite da su sami sebi ovim dokazima skočili u stomak - rekao je Spasić.

