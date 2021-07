NESTAŠNA DECA SURČINSKOG KLANA: Naslednici najmoćnijih ljudi devedesetih idu stopama očeva, pucaju, tuku, neki su i ubijali

Hapšenje Vukašina Šijana (22), mlađeg sina ubjenog vođe surčinskog klana Zorana Šijana, ponovo je skrenulo pažnju na potomke nekada najmoćnijje kriminalne organizacije na Balkanu, koja je iznedrila na kraju zemunski klan.

Vukašinu se na teret stavlja da je 19. jula rano ujutru učestvovao u incidentu koji se dogodio U Surčinu kada je napadnut, a potom i hicima iz pištolja ranjen Boris Jakšić (34). Vukašin je prema nezvaničnim informacijama zajedno sa Miloradom M. (41) i Milošem K. (21) došao “mercedesom” do porodične kuće ranjenog momka i posle kraće svađe u Borisa su ispaljena tri metka.

Vukašin je samo poslednji u nizu Surčinaca druge generacije, sinova kontroverznih biznismena koji su harali devedesetih, a koji se našao na stupcima crne hronike.

Inače, ovo mladom Šijanu ovo nije prvi incident i on već ima otvoren policijski dosije. Naime 2020. godine je učestvovao u pucnjavi posle svađe u redu za šiš-ćevap u Novom Beogradu. Vukašin i njegovi drugovi su posle svađe pucali na grupu suparnika i ranili Stefaana R. (31) u ruku.

foto: Privatna Arhiva

Dragoslav Jovanović (25), sin Ljubomira Jovanovića Staklenog, takođe pripadnika "stare garde" Surčinaca, se ubio u junu 2019. pošto mu je policija bila za petama. On je pre toga uspeo da za kratko vreme počini niz brutalnih zločina.

U septičkoj jami u Surčinu pronađena su u junu te godine tri tela u fazi raspadanja. Identifikovani su kao Neđo Šubara (42), njegova majka Darinka Šubara (75) i tetke Milja Petković (80), a za njihovo ubistvo policija je teretila upravo Dragoslava Jovanovića. Mladić se nije tu zaustavio, već je otišao i presreo svoju suprugu Teodoru u Novom Beogradu. Ona ga je dva meseca pre toga napustila zbog porodičnog nasilja. Dragoslav je posle kraće svađe ispalio Teodori u grudi dva hica iz revolvera. Na kraju je presudio i sebi.

foto: Printscreen Facebook, Dado Đilas

Boško Buha (30) sin Ljubiše Buhe Čumeta, najpoznatijeg svedoka saradnika, uhapšen je u januaru 2019, i to posle svađe u saobraćaju u centru Beograda. Mladi Buha je tada, iznerviran, potegao automatsku pušku kalašnjikov. Kasnije je Boško Buha postigao sa tužilaštvom dogovor o priznanju krivice i osuđen je na 10 meseci kućog zatvora.

foto: Privatna Arhiva

Dušan Silić (29), sin Dragana SIlića, biznismena iz Jakova i kuma Ljubiše Buhe Čumeta, predao se policiji u avgustu 2019. godine posle kratkotrajnog bekstva, jer su ga pripadnici MUP tražili zbog fizičkog napada na bivšeg košarkaša Nemanju Bezbradicu, ispred košarkaševe kuće u Surčinu. Na kraju je i mladi Silić sklopio sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i osuđen je na 7 meseci kućnog zatvora.

foto: Damir Dervišagić

Još jedan mlađani Surčinac našao se svojevremeno iza brave i pod istragom, ali se cela priča završila dobro po njega. To je Nemanja Milenković (26) sin još jednog svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija. Inače, Nemanju i zovu Mali Bagzi. On se našao pod istragom 2017. godine kada se u javnosti pojavio snimak na kome on, prilikom seče Badnjaka za Božić, šenluči pucajući iz automata "hekler i koh" u vazduh. Izvesno vreme je proveo u pritvoru, ali je krivična prijava odbačena jer se ispostavilo da je navodni "hekoler" u stvari verna replika-igračka.

Kurir.rs