OVO JE KRISTIJAN IZ NIŠA KOME NIJE DOZVOLJENO DA VIDI OSMOMESEČNOG SINA: Supruga optuženog programera Ksenija MOLI ZA POMOĆ (FOTO)

Nišliji Kristijanu Krstiću (45) nije dozvoljeno da vidi svog osmomesečnog sina Krisa Savijera jer se dečak rodio dok je on boravio u ekstradicionom pritvoru u Beogradu!

Kristijan i njegova supruga, Krisova majka Ksenia Faie Кrstić (44), podsetimo, nalaze se u grupi osumnjičenih za digitalnu prevaru. Nišlijka filipinskog porekla inače nosi nanogicu jer je puštena iz pritvora da se porodi.

Krstić se nalazi u teškom stanju u pritvoru, kako saznajemo, jer mu je uskraćeno pravo na viđenje sa najmilijima. Mnogi su saglasni da nije optužen nego samo osumnjičen u stranoj zemlji i da mu je uskraćeno najosnovnije ljudsko pravo.

Njih dvoje i još osmoro osumnjičenih, mahom Nišlija, potražuju Sjedinjene Američke Države da bi im se tamo sudilo za digitalnu prevaru po kojoj su osumnjičeni za navodnu proneveru čak 70 miliona dolara. Kažu da su samo bili posrednici u poslu gde su preko 16 platformi ulagali ljudi širom sveta, a onda su internet platforme gašene tako da su investitori na kraju ostajali bez novca. Odbrana ovih 11 osumnjičenih ljudi je da su radili za treća lica i da nisu znali gde je novac završavao.

Za krivično delo digitalne prevare u SAD osumnjičeno je 11 osoba. Jedna se nalazi u Americi dok su ostali u Srbiji.

Kristijanov advokat, Milan Petrović, kaže da je bila podneta molba da Krstić vidi tek rođenog sina, ali da je to odbijeno po pravilima pritvora.

- Mi smo podneli molbu, ali nam je odgovoreno da deca do jedne godine ne mogu da budu dovedena u posetu. Situacija sa njihovim izručenjem sada zavisi od suda za ljudska prava u Strazburu. Ministarstvo pravde bi trebalo do 30. jula da se izjasni o odluci o izručenju. Trebalo bi do 10. avgusta da podnesemo predstavku Strazburu, koji bi potom 16. avgusta trebalo da odluči o ekstradiciji ili ne odnosno da li su njihova ljudska prava povređena - kaže advokat.

foto: Privatna Arhiva

Kristijan i Ksenija, slobodno se može reći egzotični par, kupio je kuću u Nišu, gradu gde su zaokupili interesovanje građana zbog drugačijeg života na mnogim mestima, zbog drugačijeg svesti u odnosu na "ustajali vazduh" u gradu. Kristijan pored četvoro dece sa Filipinkom Ksenijom ima još troje dece koja žive sa majkom i njegovom prvom ženom u Australiji.

- Moj suprug i još 10 ljudi iz Srbije optuženi su da su "hakeri", a zapravo mi to nismo! "White Label Solutions" prodajemo klijentima širom sveta. Ovaj poslovni model postoji danas i vrlo je čest. Zašto Кristijanu nije dato osnovno ljudsko pravo da vidi svoju novorođenu bebu? Zbog toga što smo programeri i razvijamo nove tehnologije, počinili smo najgori zločin, a izgleda je sve to zbog toga što smo Srbi. Svi smo veoma porodično orijentisani. Suprug Кris i ja smo ljudima davali puno poslova u restoranima, nekretninama, klinikama, arhitektima... To je činjenica. Njemu se mora dozvoliti da vidi svoju bebu jer on nije masovni ubica ili ne znam šta drugo. On je najbolji otac na svetu i takvom čoveku zabraniti da vidi tek rođenu bebu je greh - kaže Ksenija za "Kurir".

Dodaje da traži pravdu i zaštitu od Srbije jer se ne oseća krivom.

(Kurir.rs/M.S.)