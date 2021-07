PROCURILI DETALJI ARKANOVOG UBISTVA: Otkriveno TAJNO PISMO likvidiranog inspektora koji je vodio slučaj! UBICE KRILI U BOLNICI

Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine u Beogradu u hotelu “Interkontinental”, a pojedini detalji oko likvidacije i do danas su ostali misterija.

Arkan je neposredno pre ubistva bio u društvu Milenka Mandića Mande (44) i Dragana Garića (47), telohranitelja, koji su takođe ubijeni, kao i bivšeg direktora Komercijalne banke Ljubomira Mihajlovića.

Za ubistvo je osuđen bivši policajac Dobrosav Gavrić. On je zbog tog ubistva osuđen u odsustvu u Srbiji na 35 godina zatvora. Suđeno je i saučesnicima Milanu Đuričiću i Draganu Nikoliću koji su dobili po 30 godina.

Ime nalogodavca likvidacije do dana današnjeg je ostalo misterija, ali izjava načelnika lozničke policije koji je ubijen šest godina kasnije govori o sumnjivim radnjama nakon ubistva Arkana.

U sudu u Bijeljini 2000. godine Vojislav Jekić, načelnik lozničke policije dao je overenu izjavu u kojoj je opisao šta se sve dešavalo posle likvidacije Arkana. Policijski načelnik Jekić je ubijen 2006. godine, ispred kafića “Kontakt” na Novom Beogradu, a njegove ubice nikada nisu identifikovane, kao ni eventualni nalogodavci.

U pismu, odnosno overenoj izjavi Jekić je izneo veliki broj detalja o ubistvu Arkana. U izjavi se nalaze detalji o tome koliko dugo su Arkana pratile ubice, gde su sakrili oružje, kao i kako su hteli da ukradu ranjenog atentatora Gavrića iz bolnice.

– Javio mi se policajac i rekao da je u bolnici Dragan Glišić, koji je ranjen. Pozvao me je Milan Đuričić Miki. Sišao sam, on je bio u društvu Dragana Nikolića Gagija. Miki mi je rekao da su dovezli u bolnicu svog druga Dragana Glišića, koji je ranjen. Pitao sam ga da mi ispriča konkretno kako je upucan, on mi je rekao da su bili ‘preko’ i da je došlo do neke svađe sa nekim ljudima koje oni znaju odranije, započeo je izjavu Jekić.

Pošto ga je kolega obavestio da je ranjenik zapravo Dobrosav Gavrić, Jekić se ponovo sastao sa Milanom Đuričićem.

– Pitao sam Mikija zašto mi sinoć nije rekao istinu. Objasnio je da su se plašili da ne saznaju Gavrićevi roditelji. Miki je tražio mogućnost da se Gavrić prebaci u bijeljinsku bolnicu. Ja sam rekao da za to nema šanse, postavio sam policijsko obezbeđenje u bolnici… Moja veza iz Bijeljine mi je javila da Gagi i Miki imaju nameru da policajcima u bolnici preko medicinske sestre stave omamljujuća sredstva u kafu kako bi povređenog ukrali. Tada sam pojačao obezbeđenje ispred sobe povređenog, napisao je tada u svom iskazu Jekić.

– Pitao sam ga šta je to njemu trebalo. On je rekao da su morali to da urade jer, da nisu tako uradili, njegov brat Gagi bio bi za dva dana mrtav, izjavio je Jekić.

Jekić je u izjavi istakao da mu je Đuričić rekao da su četiri meseca pratili Arkana, a da su pištolj posle zločina bacili sa mosta.

