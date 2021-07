TUGA NA NOVOM GROBLJU: Svi se opraštaju od Stefana, mnogo zaposlenih iz Hitne pomoći došlo na sahranu (KURIR TV)

Stefan B. (9) biće sahranjen danas na Novom groblju u Beogradu.

Veliki broj ljudi pristiže da oda poslednju poštu tragično nastradalom dečaku, koga je, zajedno sa bratom i ocem, na pešačkom prelazu na Karaburmi prošle nedelje pokosio Lazar G. Nesrećni mališan prekjuče je podlegao povredama.

Među prisutnima na sahrani je veliki broj zaposlenih u Hitnoj pomoći, gde radi Stefanov otac, a gde je radio i deda.

"Otac dečaka, kao lekar, do poslednjeg trenutka uvek je davao sve od sebe da pomogne svakome. Nikad nije odustajao i mnogima je pomogao, a svom detetu nije mogao, iako su i on i Hitna pomoć brzo reagovali. Utoliko nam je sve ovo teže jer je on izuzetan čovek", kažu očajni zaposleni u Hitnoj pomoći.

Ispred Novog groblja je trenutno šest-sedam vozila Hitne pomoći, gde su se lekari i osoblje "podelili" kako bi svi mogli da izjave saučešće porodici, pa je deo njih došao sada, a ostali će kasnije.

