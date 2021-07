KLJUČNI DOKAZI: Fotografije, svedočenja i tragovi krvi dovoljni za doživotnu robiju članova klana Belivuk-Miljković

Istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i Marka Miljkovića, koja je pokrenuta 4. februara, kada su im stavljene lisice na ruke, pri samom je kraju i očekuje se da optužnica bude podignuta do 4. avgusta, kada ističe rok od šest meseci, koliko osumnjičeni mogu da budu zadržani u pritvoru bez optuženja. Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić kazao je da će to najverovatnije biti u petak.

Jaka optužnica

Izvor Kurira otkriva da su ključni dokazi na kojima će se bazirati optužnica - DNK nalazi, prisluškivani razgovori, foto-dokumentacija, kao i iskazi svedoka, ali i nekoliko osumnjičenih - uveliko pripremljeni.

- Tokom nepunih šest meseci istrage prikupljeno je nekoliko hiljada stranica dokaza. Oni u međusobnoj vezi rezultiraće jakom optužnicom, po kojoj će se suditi osumnjičenima. Istraga je nekoliko puta proširena, poslednji put u utorak i ne isključuje se mogućnost da bude i novih dopuna, ali nema dileme da su do sada prikupljeni dokazi već dovoljni za doživotne kazne zatvora - otkrio je izvor Kurira.

Pripadnici kriminalne grupe, prema navodima tužilaštva, sumnjiče se za otmice, ubistva, trgovinu drogom i oružjem, kao i pranje novca. Zasad im se na teret stavlja pet ubistava, ali se veruje da je spisak žrtava grupe koju su, kako se sumnja, organizovali Belivuk i Miljković daleko duži.

- Jedan od ključnih dokaza, fotografije i snimke mučenja, kasapljenja i komadanja žrtava istražiteljima su praktično dali sami osumnjičeni jer su ove video-materijale čuvali u svojim telefonima, za koje su verovali da su pod zaštitom i da nikada niko u njih neće moći da uđe. Na slikama, od kojih je samo neke javnost mogla da vidi, zabeleženi su osumnjičeni Belivuk i drugi pripadnici grupe, ali i odsečeni delovi tela - objašnjava naš izvor.

Delove tela bacali u Dunav

Osim fotografija, kao dokaz protiv jedne od najsurovijih kriminalnih grupa na ovim prostorima biće korišćeni i prisluškivani telefonski razgovori, u kojima su se dogovarali o izvršenju krivičnih dela i otkrivali ko su im saradnici.

- DNK veštačenje pokazalo je da su petorica mladića koja su se vodila kao nestali ubijena u kući strave u Ritopeku, u kojoj je pronađena industrijska mašina za mlevenje mesa. Podsećamo da tela nestalih nisu pronađena, ali da su kamere sa okolnih objekata snimile pojedine pripadnike grupe koji u vreme nestanka žrtava iz kuće iznosi najlonske kese, za koje se veruje da su samleveni delovi tela, koji su potom odnošeni i bacani u Dunav - podseća sagovornik Kurira do kojih se saznanja došlo tokom prethodnih pet i po meseci istrage.

ALEKSANDAR VULIN

Belivuk laže zato što nema šta da izgubi

foto: Nemanja Nikolić

Vođa organizovane kriminalne grupe Veljko Belivuk na korak je do doživotne robije, a laže zato što nema šta da izgubi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Gostujući na TV Pink, on je rekao da Belivuk pokušava da uceni predsednika Srbije Aleksandra Vučića i sve koji su uključeni u borbu protiv mafije. Vulin kaže da lov na Vučića i članove njegove porodice ne prestaje od kada je 2012. preuzeo odgovornost za upravljanje Srbijom, te dodao da se to vidi po natpisima pojedinih medija i onome što govore Belivuk i pripadnici njegove bande. Ministar se osvrnuo i na kritike zbog čega su prikazane fotografije i detalji o zločinima Belivuka i njegove grupe i upitao: „Zamislite da nismo sve to pokazali, pa pogledajte kakav tretman ima Belivuk nakon prikazanih zverstava, na kojima se on lično fotografiše sa žrtvama, sa leševima i veruje mu se. Da Srbija nije videla svojim očima ovo što smo pokazali, sa ovakvim medijima i opozicijom Belivuk bi bio svetac.“