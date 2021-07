IZDAJA! POLICAJCI OBUČAVALI BELIVUKA I MILJKOVIĆA: Ovo su metode komunikacije TAJNIH SLUŽBI, a evo šta znači KONTRAPRATNJA!

Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću pomagao je neko veoma stručan, znali su kako da se ponašaju i planiraju složene operacije i u to smo se uverili na snimku u kom su se dogovarali o likvidaciji Lazara Vukićevića, kaže Boža Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti

Veljko Belivuk i Marko Miljković komunicirali su međusobno putem specijalnih telefona koristeći službene izraze, a na osnovu njihovog razgovora može se zaključiti da ih je obučavao i navodio profesionalac iz MUP ili tajnih službi - kaže za Kurir Boža Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti, o načinu rada uhapšenih vođa zloglasnog klana koji se sumnjiči za brojne otmice, mučenja ljudi, brutalna ubistva, sečenje tela žrtava na delove koji su završavali u mašini za mlevenje mesa.

Na audio-snimku koji je nedavno objavljen vođe ove kriminalne organizacije dogovarale su se o ubistvu Lazara Vukićevića. Na snimku se čuje kako Belivuk, poznat i kao Velja Nevolja, i Miljković sa saradnicima do detalja razrađuju plan kako da namame Vukićevića u vikendicu u Ritopeku u kojoj je potom zverski mučen i ubijen.

Ozbiljna logistika

Spasić objašnjava da ovi razgovori pokazuju da su Belivuk i Miljković koristili terminologiju specifičnu za profesionalce i da su vodili računa o svakom detalju.

- Očigledno je da je Belivuka i Miljkovića neko veoma stručan obučavao kako da se ponašaju i da komuniciraju prilikom veoma složene operacije. Slušajući ovaj snimak, kao da sam slušao komunikaciju neke policijske patrole. Čak se u pauzama komunikacije čuo neki klik, očigledno je da su bili opremljeni posebnim uređajima za komunikaciju.

- Sve je do detalja razrađeno, a u cilju dovođenja u tu vikendicu žrtava koje nisu ni slutile šta ih čeka. Oni, recimo, pominju izraz kontrapratnja, koji se koristi u policiji i tajnim službama. Ovde se govori o tzv. duploj kontrapratnji, a to znači da idu vozila iza i ispred automobila, u kojoj članovi klana obavljaju neki zadatak. Inače, ovaj metod retko koristi čak i BIA! U tom slučaju ne može niko ni da priđe „štićenom“ vozilu jer je pokriven, odnosno blokiran sa svih strana, i to baš nije lako da se izvede. Potrebne su ozbiljna logistika i priprema - priča Spasić i dodaje:

- Posebno je zanimljiva njihova komunikacija. Izgovaraju kratke i jasne rečenice. Takođe su i tačno precizirane satnice, to jest vreme, ali i tačno mesto, adrese i navigacija kad treba i gde da se ide po žrtvu i kojim kolima. Sve je do tančina bilo razrađeno i organizovano, s rezervnim planovima. Imali su i šifrovana imena kojima su nazivali jedan drugog.

foto: Kurir

