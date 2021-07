CRNA NEDELJA: Devojka i motociklista stradali pod kamionima, povređeno i dete (3)!

Kamiondžije su juče učestvovale u tri saobraćajne nesreće, u kojima su poginule dve osobe, a povređen je i trogodišnji dečak! Najpre je devojku M. S. (19) pregazio šleper u Borči, potom je na Avalskom putu nastradao motociklista B. R. (35), koji se sudario sa kamionom, a u trećoj saobraćajnoj nesreći povređeno je dete staro tri i po godine kada je u automobil kojim je upravljao njegov otac takođe udario kamion na Zrenjaninskom putu i pobegao sa lica mesta.

Mrtva na licu mesta

Prva saobraćajna nesreća dogodila se u Lozničkoj ulici u Borči kod broja 10, kada je kamion-cisterna, kojom je upravljao E. M. (30), zadnjim delom udarila devojku, a potom prešla preko nje.

- Devojka je bila pešak i bila je na ivici ulice. Mladić koji je upravljao kamionom pokušavao je da se uparkira u ulici kako bi komšiji ispraznio septičku jamu. Videlo se da je teško ušao jer je išao napred-nazad - rekao je za Kurir Vasilj Plavšić, očevidac jezive nesreće i dodao:

- Kako je išao u rikverc, verovatno nije video devojku koja mu je bila sa leve strane. Najpre je zakačio tim zadnjim delom i vukao u rikverc nekoliko metara, da bi u jednom trenutku prešao preko nje. Telo nesrećne devojke video je tek kada se malo udaljio. Ne znam kako je nije primetio - objašnjava Vasilj. Prema njegovim rečima, kada je vozač video šta je uradio, izašao je iz kamiona i pokušao da pomogne devojci, ali ona već tada nije davala znake života.

- Delovalo je kao da su joj točkovi prešli preko glave i noge. Jezivo je izgledalo. Vozač kamiona se samo uhvatio za glavu, nije mogao da veruje šta je uradio. Devojka je imala torbicu koja je pala na mestu prvog kontakta, a na mestu nesreće ostali su veliki tragovi krvi, ali i pramenovi kose - kaže naš sagovornik. Druga saobraćajna nesreća dogodila se oko 10 sati na Avalskom putu kod skretanja za mesto Bubanja.

- Motociklista B. R. je, kako se sumnja, upravljajući motorom marke „jamaha“ prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa kamionom kojim je upravljao S. P. (36). Motociklista je od zadobijenih povreda preminuo na mestu nesreće - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Dodao gas

Dva sata kasnije kamion je udario u „audi“ na raskrsnici na Zrenjaninskom putu u Beogradu.

- Automobilom je upravljao D. Đ., dok mu je na zadnjem sedištu u dečjem sedištu bio sin star tri i po godine. Do nesreće je, kako se pretpostavlja, došlo kada je kamion na raskrsnici najverovatnije prešao na crveno svetlo. U tom trenutku na Zrenjaninski put se uključivao „audi“ i na sredini je, u smeru ka centru Beograda, udario u prednju stranu automobila, dodao gas i pobegao - objasnio je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Vozač automobila posle udesa na zrenjanincu

Prošao je na crveno, udario nas i pobegao, sin mi je u bolnici

Vozač automobila je posle sudara na Zrenjaninskom putu za Kurir izjavio da je video da je reč o belom kamionu i da je sigurno prešao na crveno, jer je njemu bilo zeleno svetlo na semaforu.

- Na semaforu iz njegovog smera stajao je autobus, kamion je išao drugom trakom i dolaskom do sredine raskrsnice on me je udario i produžio dalje. Čuo se jak udarac, dete je počelo iza da plače. Kao da nas je voz udario - rekao je vozač „audija“ posle udesa, očajan jer mu je dete u tom trenutku bilo u bolnici.