OVO JE DEVOJKA (19) KOJA JE NASTRADALA U BORČI KADA JE UDARIO KAMION: Stanovala kod rođake, kobnog jutra krenula na posao

Milena Savić (19) iz Idvora je devojka koja je nastradala u Borči kada je kamion kojim je upravljao E. M. (30) udario pa prešao preko nje.

Kako nezvanično saznajemo, Milena je stanovala u Borči kod rođake i to jutro je krenula na posao.

foto: Printskrin/Facebook

Milena je iza sebe ostavila neutešne roditelje, stariju sestru i brata, kako smo nezvanično dan uoči tragedije saznala je da joj je sestra trudna.

- Niko od nas ne može da poveruje da se desila ovakva tragedija. Milena je bila divna devojka. Završila je školu i počela da radi, mislim da je radila u nekoj trgovini, stanovala je kod rođake u Borči jer joj je bilo bliže da putuje na posao. Dan pre jezive tragedije je bila kod roditelja. Svi su bili zajedno i starija sestra joj je došla. Bili su svi srećni jer im je verovatno tada sestra saopštila da je trudna. Bila je srećna i tu vest je podelila na svom fejsbuk profilu - rekla je za Kurir jedna od komšinica unesrećene porodice.

On dodaje da je Milenina porodica kao i svi oni koji su je poznavali u šoku. - Njeni najmiliji su okamenjeni od bola. Za Mileninu smrt su saznali u nedelju oko 19 sati - kaže komšinica.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, jeziva tragedija se dogodila u nedelju ujutru oko sedam sati kada je vozač kamiona E.M. (30) sa cisternom za pražnjenje septičke jame bukvalno pregazio devojku.

foto: Ana Paunković

Prema rečima očevidaca devojka nije prelazila ulicu već je stajala pored puta verovatno je čekala da kamion prođe pored nje.

- On je išao napred nazad jer je u tu uličicu trebalo da se parkira ali s obzirom da su sve ulice ovde uske to mu nije pošlo za rukom prvi ali ni drugi put. Na ulici nema pešačkog prelaza ali ni trotoara devojka je stajala pored ulice verovatno puštajući ga da prođe ali on je na tom uglu zakačio. Možda mu je bila u mrtvom uglu pa da je nije video ne znam.. ali j esvakako zakačio ovde i vukao nekoliko metara a potom je i pregazio - rekao je očevidac jezive nesreće Vasilj Plavšić koji u blizini ima dečiju igraonicu.

On je dodao da je kamiondžija video šta je uradio tek kada je se udaljio od mesta gde je bilo telo devojke.

- Stao je na metar dva od tela i tek onda video šta je uradio. Ne znam kako nije osetio da točkovi prelaze preko tela. Na putu se vide tragovi guma, odnosno točkova koji su n atrenutak šlajfovali - kaže sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima kada je vozač kamiona shvatio šta je uradio izašao je iz kabine.

- Uhvatio se za glavu, ali šta je onda to vredelo, devojka je na mestu bila mrtva - objasnio je naš sagvornik.

Kurir.rs/J.Rafailović