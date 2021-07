PRIJATELJ MILANOVČANINA KOJI SE UTOPIO U GRČKOJ: Zlatko je bio dobar plivač i potpuno zdrav, čekamo rezultate obdukcije

Zlatko Belić (53) iz Gornjeg Milanovca utopio se u grčkom letovalištu Sarti, na istoimenoj plaži na Sitoniji. Vest o tragičnoj smrti Milanovčanina potvrdili su iz rudnika "Kontango" jedne od najuspešnijih firmi u Milanovcu, gde je Zlatko radio, na mestu tehničkog direktora.

"Svi smo u šoku. Danas smo došli na posao, ali niko nije uspeo da se sabere i radi. Zlatko je bio izuzetan kolega i stručnjak. Za sve nas ovo je veliki gubitak. Iz preduzeća smo obezbedili prevoz natrag u Srbiju njegove supruge i sina, koji su van sebe od tuge. Takođe, nakon obdukcije u Solunu, obezbedićemo i transport posmrtnih ostataka našeg Zlatka", kažu u rudniku olova i cinka (ROC).

Zlatko je sa suprugom i sinom u Sartri stigao 18. jula, a nesreća o kojoj još uvek nema dovoljno podataka se dogodila šestog dana letovanja.

Prema saznanjima koja su stigla do porodice, Zlatko se utopio u plićaku, nedaleko od obale.

"Čekamo nalaz obdukcije, tada će biti jasnije šta mu se dogodilo. Prosto je neverovatno da se utopi u blizini obale s obzirom da je bio dobar plivač. Pritom, bio je i zdrav, tako da je vrlo mala mogućnost da je imao zdravstvenih problema. Očekujemo da se njegova supruga i sin u utorak vrate u Srbiju", rekao je prijatelj porodice Belić, koja pored Zlatka ima još dva sina.

Na Fejsbuk stranici grčke agencije Nikana Travel juče se pojavila informacija da je osim Zlatka u moru život izgubio još jedan turista. Osvanuli su i komentari turista iz Srbije koji se nalaze ili su bili na letovanju u Sartiju. Svi tvrde da su talasi uobičajena pojava i da kupanje na plaži nije bezbedno.

- Ja sam se danas vratio iz Sartija. Pre 3 dana sam izvukao iz talasa jednu Rumunku ženu od 50-ak godina, jedva je hodala, po grugih dvoje davljenika koje su izvukli posle 40 min borbe u moru, došla je hitna pomoć, strašne scene, spasilac na moje oči je rekao da ne sme u more, iako ima bovu pored sebe...posle 40 min od frke krenuo je čamac sa kraja plaže koji su talasi na početku prevrnuli...Spasilaca nigde, neobučeni su, i s obzirom koliko se miliona evra sliva baš u Sarti, to je velika sramota i za Sarti i za Grčku, da ne može da organizuje profi spasilačku službu u tih 4 meseca godišnje. Mnogo sam se razočarao u Grke - napisao je Boris Projović.

Komentari turista koji poznaju plažu Sarti idu čak dotle da predlažu da se ona potpuno zatvori za kupače. Naime nakon podneva, talasi se obično intenziviraju, pa spasilačke službe podignu crvenu zastavicu koja je znak da je ulaz u vodu zabranjen, međutim Zlatko se na plaži udavio u 11.30 po lokalnom vremenu.

"Sarti nije za letovanje, u danu se utopi jedna osoba. Spasioci su stalno u pokretu i ne vredi. Do 12 sati je more mirno i do tada se može kupati u uglovima plaže, a na sredini plaže nikako. Tu su opasne rupe (u moru) u koje se propada, nema postepenog ulaska. Iznenada upadate u rupe, pokriva vas talas i nema vas. Sarti plažu zaboravite, tu bi trebalo zabraniti kupanje", podelila je svoje iskustvo sa plažom Sarti Gordana C..

