ŠKALJARAC MESECIMA DOVODIO ŽRTVE NA KLANJE U RITOPEK: Ovako su preko Ćaleta MAMILI u kuću strave, na kraju molio za METAK U GLAVU

Veljko Belivuk i njegova desna ruka Marko Miljković zvani Mesar mamili su žrtve bliske škaljarskom klanu u kuću u Ritopeku uz pomoć otetog škaljarca Milana R. koji je žrtvama bio nadređen, saznalo se na osnovu snimaka komunikacije pripadnika klana do kojih je policija došla.

Snimak koji se pojavio u medijima prošle nedelje, na kome se čuje kako članovi klana u zajedničkoj grupi dogovaraju audio porukama kako će i gde oteti Lazara Vukićevića i Aleksandra Šarca, nedvosmisleno je pokazao da su u tome imali pomoć osobe bliske žrtvama.

foto: Zorana Jevtić

Predsednik Aleksandar Vučić govoreći nekoliko dana kasnije u emisiji na televiziji Pink otkrio je da je reč o jednom od škaljaraca koji je kasnije takođe ubijen.

- Reč je o osobi koja je pripadala škaljarcima. Otmu ga, drže na lokaciji, ali on ne sme da pokaže da je zbunjen ili u problemu već kao da je sve u redu komunicira sa drugima iz klana da dođu da likvidiraju Belivuka ili da ga maltretiraju. On njih navodi, šalje poruke Šarcu i Vukićeviću, a zapravo ih šalje Miljković. Kad Vukićević dođe kreće najjezivije mučenje i grozomorna likvidacija. To je bio njihov način - rekao je Vučić.

foto: Printscreen

Stariji muškarac otet je početkom prošle godine sa namerom da bude mučen dok ne otkrije potrebne informacije, a da onda bude ubijen, međutim, do promene plana je došlo kad su shvatili da bi im živ mogao biti od veće koristi. Čitav plan osmislio je navodno Marko Miljković.

- Miljković je ubrzo uvideo da je "ćale", kako ga je zvao, preplašen i spreman na svaku saradnju. Dogovorio se sa njim da ostane u kontaktu sa svim saradnicima i da sa njima komunicira telefonom kao da je sve u najboljem redu. I onda je "ćale" pisao poruke škaljarcima i jednog po jednog ih navlačio u zasedu Belivukovog klana - navodi sagovornik iz istrage.

foto: MUP Srbije

Upravo iz tog razloga na početku snimka čuje se kako jedan od članova bande upozorava da ne zaborave da pišu na ijekavici kako žrtve ne bi posumnjale da se zapravo ne dopisuju sa škaljarcem za koga mediji tvrde da je iz Bara i da je bio blizak Alanu Kožaru.

- Oni su preko "ćaleta" upali u komunikaciju škaljaraca i jednog po jednog ih odvodili na klanje u Ritopek. Bukvalno tako! Miljković je provodio dane sa njim i diktirao mu poruke koje je ovaj slao. Slali su škaljarcima slike na kojima je Belivuk glumio da je zarobljen. Vezivao je sam sebe za radijator. Onda su ih zvali da zajedno muče "vepra" kako su oslovljavali Belivuka i da ga ubiju. Na tu foru su navukli i Vukićevića - priča izvor iz istrage.

Foto: MUP Srbije

Miljković i oteti škaljarac su se prema navodima izvora iz istrage čak i sprijateljili, ali to ga ipak nije spasilo smrti.

- Miljković se tih nekoliko meseci sprijateljio sa otetim škaljarcem, donosio mu da jede i pije šta je hteo, kupovao mu omiljene cigare, zajedno su gledali filmove. Marko ga je naučio di a igra PS... "Ćale" je naravno znao kako su završavali oni koje je navlačio. Pokazivali su mu slike jezivih mučenja. Znao je i da njega čeka strašna sudbina - kaže izvor iz istrage.

"Ćale" je prema njegovim rečima od Miljkovića tražio samo jednu stvar.

- Molio je Marka da ga ne kolju nego da ga ubiju odjednom... Molio je za metak u potiljak. A onda ga je jednog dana Marko zadavio kablom. Posle mu je mrtvom stavio cigaretu u usta, slikao ga i fotku poslao kolegama iz klana. Nemamo još čvrstih dokaza, ali sve ukazuje na to da su i njega isekli na delove i samleli ga u mašini za meso - kaže izvor iz istrage.

