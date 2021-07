NAVIJAČI ODALI POČAST POKOJNOM VOĐI: Umesto sahrane, opelo za likvidiranog Veličkovića!

Porodica i prijatelji brutalno likvidiranog vođe navijača Gorana Veličkovića Goksija danas u podne prisustvovali su opelu povodom njegove smrti u Sabornoj crkvi u Beogradu.

Kako saznajemo, opelo je organizovala Veličkovićeva supruga sa prijateljima, a prisustvovalo je više stotina ljudi, među kojima je bilo dosta navijača. Oni su nosili crne majice sa žutim natpisom na leđima: "Gore na nebu armija prava". Navijači su, takođe, nosili i barjak sa likom ubijenog Veličkovića.

navijači se oprostili od vođe foto: privatna arhiva

Posle optužnice

- Veličkovićeva supruga, koja je i prijavila Goranov nestanak prošle godine, htela je da održi opelo i ranije s obzirom na to da je na jezivim fotografijama koje su joj istražitelji pokazali prepoznala svog supruga, ali im je sveštenik rekao da će se pomen držati tek kada zvanično bude potvrđeno da je Veličković mrtav. Upravo zbog toga, dan nakon podizanja optužnice porodica je organizovala oproštaj od Gorana, i to na ovaj način, pošto sahrana ne može biti upriličena jer je on samleven i bačen u Dunav, te posmrtnih ostataka praktično nema - kaže izvor Kurira.

Mural na Dorćolu Položili cveće i upalili sveće Mural posvećen ubijenom vođi Partizanovih navijača Goranu Veličkoviću Goksiju osvanuo je juče na Dorćolu, a pored njegove slike ispisano je: "Uvek prvi, uvek ispred svih". Juče su navijači pored murala ostavljali bukete cveća i palili sveće.

Kako navodi izvor, na poslednjem oproštaju od Veličkovića okupilo se mnogo navijača.

prošetali gradom foto: privatna arhiva

- Oni su prošetali Ulicom kralja Petra i prisustvovali opelu u Sabornoj crkvi. Na opelu je bilo vidljivo i prisustvo inspektora u civilu, koji su legitimisali pojedince - dodao je sagovornik našeg lista i napomenuo da je bakljada u čast pokojnog navijača održana na Kalemegdanu.

cveće ispred murala foto: privatna arhiva

- Navijači su se od njega opraštali i na društvenim mrežama - kaže sagovornik.

Podsetimo, Veličkovića je na sastanak smrti dovezla supruga. Ona ga je 3. avgusta 2020. ostavila u Višegradskoj ulici u centru Beograda i to je bio poslednji put da ga je videla.

Crne slutnje

- Pošto se nije vratio kući, žena je odmah posumnjala da mu se nešto loše desilo i prijavila je slučaj policiji. Ona je slutila da Goran nije više među živima, a njene crne slutnje su se obistinile 4. februara, nakon hapšenja Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i pripadnika njihove monstruozne kriminalne grupe - podseća naš sagovornik.

Kurir.rs/ E.K. / Foto Dado Đilas, privatna arhiva