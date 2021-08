LABRADORI, PTIČARI I NEMAČKI OVČARI: Tragaju za nestalim osobama i kriminalcima, ali i traže drogu i eksploziv!

Nemački i belgijski ovčari, labradori, ptičari - samo su neke od rasa pasa, koji se nalaze u Četi vodiča službenih pasa u Ministrastvu unutrašnjih poslova, a koji su spremni da u svakom trenutku obezbeđuju razne skupove, nađu nestalu osobu, nanjuše eksploziv i otkriju drogu.

Na Bežanijskoj kosi nalazi se baza Policijske brigade, inače posebne jedinice policije PJP u okviru PU za grad Beograd. Reporteri Kurira posetili su Specijalistički bataljon Čete vodiča pasa na poligonu u krugu Policijske brigade. Vladala je prijatna i timska atmosfera. U jednom delu dvorišta zatekli smo rastrčane pse koji preskaču prepreke, slušajući svaku komandu svog vodiča. Dok u drugom uglu vidimo psa koji se sprema da napadne "osumnjičenog" sa puškom - prolazi kroz dim od baklje i hvata napadača za ruku.

Deo jedinice

Za šta se sve koriste psi i koji su sve njihovi zadaci objasnio nam je Bojan Gavrilović, komandir Čete vodiča službenih pasa, koji već pet godina uživa u svojoj ulozi. - Psi se koriste za traganje za nestalim licima i izvršiocima krivičnih dela. Potom za održavanje javnog reda i mira i uspostavljanje narušenog, obezbeđivanje javnih skupova i sportskih priredbi, vršenje patrolne delatnosti, pronalaženja i otkrivanja eksploziva i opojnih materija - kaže on i objašnjava da rase pasa biraju u zavisnosti od njihovih osobina i karakteristika.

- Pre nego što psi dođu u službu, moraju da prođu mnoštvo testova - u vidu fizičke i zdravstvene sposobnosti. Nakon što postanu deo jedinice, dobijaju svog vodiča koji svakodnevno radi s njim. Psu koji se obučava za drogu treba oko šest meseci da bude spreman, dok psi tragači imaju osnovnu obuku do godinu dana, ali to sve zavisi od psa do psa - kaže sagovornik.

Dobri rezultati

Gavrilović ističe da su ove godine njihovi psi imali zadovoljavajući rezultat u pronalaženju droge. - Možemo da se pohvalimo kao jedinica da su naši psi u toku godine učestvovali u dosta akcija u saradnji sa drugim službama u MUP, a neki od većih rezultata je zaplena oko osam kilograma marihuane - kaže on i nastavlja: - Kada pas otkrije eksploziv umiri se i markira - sedenjem i zaleganjem, kako ne bi aktivirao napravu. Takođe, kada otkrije drogu, pas laje, grebe i otkopava mesto gde se nalaze nedozvoljne supstance i na taj način pokazuje vodiču da je našao trag. Nakon toga bude nagrađan igračkom lopticom.

Izazivaju oduševljenje Deca žele da se slikaju Kada se psi pojave sa svojim vodičima u glavnom gradu, građani se obično oduševe i imaju razne želje. - Deca nam najviše prilaze i žele da pomaze pse, ali i da se slikaju sa njima - kaže Gavrilović i objašnjava šta se događa s psima kada prestanu sa radom u službi. - Psi odlaze u takozvanu penziju i praksa je da ih vodiči zadržavaju privatno za sebe ili ih dajemo zainteresovanom licu - zaključuje on.

Radni dan u jedinici

Počinje i završava se sa psom

Bojan Gavrilović objašnjava kako izgleda jedan radni dan u jedinici. - Počinje i završava se sa psom. Sređivanje psa i boksa, obuka po specijalnostima, gde provode dosta vremena zajedno. Kada završe sve obaveze službeni pas dobija zasluženi ručak i tako se završava radni dan, osim ako nisu neke vanredne okolnosti - kaže on i ističe da kada je slobodan vreme provodi na takmičenjima sportskog ribolova, gde vodi jedan ribolovački klub.

Hronologija Nedavne zaplene x 16. jul - Policijski pas Zevs nanjušio je 100 grama heroina kod motocikliste F. P., koji je potom uhapšen. Akcija je izvedena na Paliluli u Beogradu x 19. jul - Na administrtivnom prelazu Jarinje policajci su uz pomoć službenog psa u specijalno napravljenom bunkeru automobila, kojim je upravljao M. A. (49), pronašli 6, 7 kilograma kokaina

