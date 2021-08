MUKE BEOGRAĐANKE DUGE 8 GODINA: Nasilnom mužu niko ne može da stane na put

Muke Beograđanke A. V. sa suprugom B.V. traje već 8 godina, tačnije od 2013. godine, kada je počelo porodično nasilje koje je eskaliralo, da bi na kraju sve završilo brakorazvodnom parnicom koja još traje.

Prekršajni sud u Beogradu osudio je na 60 dana zatvora muškarca B. V. (42) jer je prekršio meru zabrane prilaska u odnosu na suprugu A. V. (45), koju već godinama zlostavlja, saznaje “Blic”.

B. V. je završio u zatvoru nakon što je prošle nedelje dva puta maltretirao ženu sa kojom je u procesu razvoda.

"On je 16. jula priveden u Prekršajni sud u Beogradu jer je izbegavao da se javlja na ročišta zbog nasilja za koje se sumnjiči da je izvršio nad suprugom u decembru 2019. godine. Tada je pretio ženi da će je pretući, ali i da će je ubiti. Sve joj je to pričao pred njihovim maloletnim sinom, a onda ju je šutnuo u stomak, udario pesnicom. Nakon što je priveden on je priznao sve i njemu je izrečena novčana kazna od 60.000 dinara - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Istog dana on je, kako se sumnja, ponovo izvršio nasilje nad ženom i njemu je Drugi osnovni sud odredio meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaženja svojoj supruzi za 30 dana. Njemu je rešenje uručeno odmah nakon odluke.

"A. V. se obraćala policiji i u danima pre toga. On je njoj 5. i 6. jula lupao na vrata, pretio joj da će je ubiti. Tog 6. jula on je ponovo došao na njena vrata kada je pozvala policiju, međutim odustala je od tužbe. Pored hitne mere podneta je i krivična prijava za nasilje u porodici"kaže sagovornik. .

Uprkos zabrani prilaska, B. V. se već četiri dana kasnije pojavio pred vratima svoje bivše supruge. Kako saznajemo, on se 20. jula pojavio na adresi A. V. gde nasilno upada u njen stan i nasrće fizički na nju.

"On joj je pretio, vređao je, a sa vrata je krenuo da je davi, vuče za kosu i čupa. Nesrećna žena uspela je da se otrgne i pobegne, a supruga je potom prijavila policiji", dodaje naš sagovornik.

Policijska stanica Voždovac raspisala je potragu za nasilnikom odmah, međutim njega nije bilo nigde. Kako saznajemo, on je uhvaćen 21. jula na granici sa Crnom Gorom, a potom je odveden u PS Prijepolje gde su policajci sa Voždovca došli po njega i odveli ga u prekršajni sud u Beogradu gde je po hitnom postupku sproveden postupak za kršenje hitnih mera. Za davljenje i zlostavljanje žene ovaj put nije podneta krivična prijava, jer kako saznajemo, tužilac je smatrao da ne postoje elementi krivičnog dela, te i da ga treba kazniti samo zbog kršenja mera.

"On je priznao prekršaj i osuđen je na maksimalnu kaznu koja je predviđena zakonom za kršenje mera, a to je 60 dana zatvora. S obzirom na to da se u ovakvim slučajevima sprovodi skraćeni postupak, on je poslat na izdržavanje kazne pre nego što je presuda postala pravosnažna", dodaje naš sagovornik.

Prema informacijama koje posedujemo, B. V. maltretira svoju ženu još od 2013. godine, ako je suditi po prvoj prijavi koju je protiv njega podnela. Podaci do kojih smo došli pokazuju da je A.V, osumnjičenog supruga više puta od tada prijavljivala, ali i da je retko kažnjavan.

"Protiv njega je i u martu ove godine podignut optužni predlog zbog nasilja u porodici, jer se sumnjiči da je u decembru 2019. tukao svoju suprugu. On je nju udarao rukama i nogama po glavi. Takođe, on je uslovno osuđen jer je ženi pretio nožem", dodaje sagovornik.

