POSLE UBISTVA ARKANA LEGIJA JE DOBIO ZADATAK DA POČISTI SVE UMEŠANE: On je morao biti likvidiran, a evo ko je činio ESKADRON SMRTI

Ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, najmoćnije figure srpskog kriminala, izazvalo je pravi zemljotres u podzemlju. Država je mislila da samo jedan čovek to može da reši - Milorad Ulemek Legija.

Mile Novaković otkriva da je posle likvidacije Željka Ražnatovića Arkana država u jednom trenutku izdala naređenje Miloradu Ulemeku. Legija se našao u problemu jer nije imao ljude u jedinici koji su to mogli da sprovedu u delo. Tada se okreće Zemuncima.

Bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković u nedavnom intervjuu otkrio je kako je i zbog čega došlo do ubistva Željka Ražnatovića Arkana i kako je Milorad Ulemek Legija bio odskočna daska za Zemunski klan.

"Arkan je bio Bog u to vreme što se tiče kriminala. Počeo je da se bavi ipolitikom, učestvovao u svim ratovima. Da li je mogao neko u to vreme da zatvori vrata kad Arkan nešto traži? Sve što je u beogradskom kriminalu bilo ozbiljnije se vrtelo oko njega. U jednom trenutku Arkan je preterao. Mnogo je reketirao, ko god se bavio ozbiljno kriminalom i nekom ozbiljnom pričom on je tražio da uzme svoj deo. Imao je takvu ekipu da od njegovog zuluma se nije više moglo. Onda se ta jedna ekipa skupila i dogovorila da je sad momenat. A momenat je bio jer se on totalno opustio. Nije imao svitu oko sebe kao nekad imao je tog samo jednog vozača", počeo je priču Novaković.

Ističe kako je ovde očigledno bio upliv i države u sve to.

"Arkan nije više bio značajan za politiku tog vremena i verovatno je pušten niz vodu. Pretpostavljam da je logistiku oko Arkanovog ubistva dala tadašnja Državna bezbednost", rekao je Novaković.

Prema njegovim rečima to ubistvo je rešeno.

"Rešeno je zahvaljujući tom momku koji ga je čuvao i koji je pogodio Gavrića. Gavrić je bio uniformisani policajac koga su angažovali kriminalci. On je imao to neko ludilo u glavi da to prihvati. Ubiti Arkana u Interkontinentalu – pa to u filmovima nema. Arkan se u Interkontinetalu osećao sigurno. Gospođa je išla po onim buticima, šetala, provodili su vreme. Zamislite koji je kuraž u Gavriću da na takvom mestu sam priđe i ubije tri čoveka. To je stvarno neverovatno jer se radi o čoveku koga niko ne zna. On je bio nepoznata faca u kriminalu. Druga ekipa koja ga je prihvatila i vodila u Loznoicu su bili ozbiljni kriminalci", ispričao je Novaković.

foto: Privatna Arhiva

U jednom trenutku Legija je dobio zadatak od države da se reši ubistvo Arkana.

"Policijski je to ubistvo bilo rešeno, ali je Legija dobio zadatak da se očiste oni koji stoje iza toga. Problem je bio što Legija nije imao u svojoj jedinici ljude koji bi to mogli da urade. Legija j u druženje sa Zemuncima ušao u preko žena - njegova Aleksandra i žena Dušana Spasojevića su drugarice. Tako je i Legija uplovio u to društvo, ali sve je držano pod kontrolom. Imali su tajne sastanke na nekoj klupici u Zemunu. Legija nije voleo telefon, tako da na talefon nisi mogao nikad da ga uhvatiš. Znao je šta znači telefon, družio se onoliko sa Bracanovićem", ispričao je Novaković u emisiji "Bez ustručavanja".

egija odabrao Zemunce da odrade taj posao.

"On ih vodi kod Radeta Markovića i posle toga Zemunci postaju državni činovnici. Tako su se osećali, mada nema podataka da su imali službene legitimacije. Kreću tada da čiste. Ubili su Lainovića, Ćandu, Skoleta. Pokušavaju da ubiju Jusu, Andriju Draškovića. DB im je i tu obezbeđivala logistiku", rekao je Mile Novaković.

Kurir.rs/Mondo