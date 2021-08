NEVIN ROBIJAO 3 GODINE: Somborac (29) oslobođen krivice za obljubu mlađeg brata, poslat u zatvor na osnovu NEZAKONITIH DOKAZA

Posle ukinute pravosnažne presude, i puštanja iz zatvora godinu dana pre isteka četvorogodišnje kazne, na koliko je bio osuđen zbog obljube deteta, L. E. (29) iz okoline Sombora - oslobođen je krivice.

Odluka je usledila posle usvajanja zahteva njegovog branioca za zaštitu zakonitosti.

Ovaj mladić se našao na slobodi, jer je Vrhovni kasacioni sud ukinuo pravosnažnu presudu Višeg suda u Somboru iz novembra 2019. i Apelacionog suda u Novom Sadu od februara 2020. kojom je bio oglašen krivim za pomenuto krivično delo i osuđen na kaznu zatvora od četiri godine. Tada je naloženo da se o ovom slučaju ponovo raspravlja u sudnici Višeg suda u Novom Sadu.

- Vrhovni kasacioni sud je ukinuo presudu i obustavio izvršenje kazne zatvora, jer se na nezakonitim dokazima zasniva prvostepena osuđujuća presuda - izjavio je advokat Branko Munižaba, branilac okrivljenog.

- Posle usvojenog zahteva za zaštitu zakonitosti, u ponovljenom postupku, tužilaštvo nije predložilo nijedan dokaz, na osnovu kojeg bi se mogla utvrditi krivica mog branjenika. Ovo je vrlo važna presuda, jer je sistem pokazao integritet.

Prema njegovim rečima, odbrana je dokazala da se presuda bazirala na nezakonitim dokazima, što je u ponovljenom postupku i dokazano.

- Po zakonu i Ustavu, odbrana okrivljenog ima pravo da u postupku ispituje svedoka optužbe, što braniocu i okrivljenom tokom postupka nikada nije bilo omogućeno - navodi advokat Munižaba. - Ova odluka Kasacionog suda je značajna i dokazuje da se i posle pravosnažne presude, dokazi mogu dovesti u sumnju.

L. E. je prema navodima iz optužnice, 2017. u više navrata zlostavljao mlađeg brata, kad je ovaj imao manje od 14 godina. To je, navodno, činio u maloj kući u kojoj on stanuje sa svojom majkom koja ima petoro dece. Od početka postupka, on je u potpunosti negirao da je počinio delo za koje se tereti i pre toga nikada nije bio osuđivan.

Tokom postupka, dete koje je, navodno, bilo žrtva, nikada nije saslušano. Advokat je na glavnom pretresu tražio da se dečak, koje ima status oštećenog, sasluša pod posebnim odgovarajućim uslovima, jer u istražnom postupku pred tužiocem to nije učinjeno, ali je sudsko veće to odbilo.

(Kurir.rs/Večernje novosti, LJ. Preradović)