VLASNIK KAFANE POD SUMNJOM, UBIO GOSTA UDARCEM PESNICOM U GLAVU! Komšije: Edin je bio mnogo dobar čovek, troje dece ostalo bez oca

Edin Tahirović (40) iz sela Đerekare kod Tutina preminuo je nakon tuče koja se dogodila u sredu uveče, kada ga je, kako se sumnja, pesnicom udario vlasnik kafane M. L.

Tahirović je od siline udarca pao i nezgodno udario glavu o pod. Prevezen je u dom zdravlja, gde je podlegao povredama. Policija je ubrzo nakon toga kod kuće pronašla M. L., te je on uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Šta se tačno desilo i kako je došlo do kobne tuče, kao i šta je tačan uzrok smrti, biće utvrđeno istragom.

Pao na pod

- Gosti su se sukobili sa vlasnikom kafane, a zbog čega, još se ne zna. Rasprava je ubrzo prerasla u tuču. U jednom trenutku navodno je M. L. pesnicom udario Tahirovića. On je od siline udarca pao na pod i u tom položaju ostao - rekao je izvor Kurira.

- Policija je osumnjičenog M. L. pronašla kod kuće. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Na teret mu se stavlja krivično delo nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom - kaže sagovornik.

Meštani Đerekare, Tahirovićeve komšije, u šoku su nakon njegove smrti. - Niko ne zna zašto su se posvađali, ali ne bi me čudilo da je Edin nastradao ni kriv, ni dužan. On je domaćin čovek, miran i pošten. Ima poštene roditelje, brata, dve sestre, kao i svoju porodicu - priča komšinica i dodaje da se ne zna kome je teže u porodici Tahirović.

Izjavljuju saučešće

- Ostavio je roditelje iza sebe, ali i on je bio roditelj. Tuga velika. Celo selo se sjatilo kod njih da izjavi saučešće. Edin nešto nije ni izlazio po tim kafanama - kaže komšinica.

