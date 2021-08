IŽIVLJAVANJE BELIVUKOVOG KLANA: Vukićević pucao na koljače, Goksi sam stavio glavu na dasku, Ljepoja rekao da je više za pištolj

Žrtve monstruoznog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prema svedočenju Bojana Hrvatina, po dolasku u „klanicu“ u Ritopeku bile su svesne šta im se sprema. Kako je pripadnik kriminalne grupe, koji će najverovatnije postati svedok-saradnik, ispričao, žrtve nisu molile za milost i bile su hrabre.

Podsetimo, najsuroviji klan na ovim prostorima pao je 4. februara, a optužnica protiv njih 30 podignuta je pre nedelju dana. Na 322 strane detaljno je opisano kako su Belivuk, Miljković i njihovi vojnici mamili, otimali, mučili, ubijali, komadali i mleli žrtve u kući u Ritopeku. Tužilaštvo za organizovani kriminal zasad ih tereti za pet teških ubistava. To su ubistva - Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje.

Ljepoja i Goksi znali šta ih čeka foto: Privatna Arhiva

Bili im neprijatelji

- Sve ubijene su smatrali neprijateljima. Belivuk i Miljković su mislili da rade za škaljarski klan i da njima „rade o glavi“ - kaže naš izvor.

Brutalna mučenja, ubistva i kasapljenja tela pripadnici klana su fotografisali i snimali, pa slali konkurenciji i razmenjivali među sobom uz komentare: „Vidi, lutko, Meksiko u Beogradu.“ Osim toga, članovi klana komentarisali su i kako su se žrtve ponašale tokom mučenja.

- Mare mi je posle ubistva Goksija rekao da se iznenadio, da se Goksi držao najbolje od svih, da je bio hrabar. Goksi je ubicama rekao: „Jebiga, u pogrešno vreme na pogrešnom mestu.“ Miljković mi je rekao da je on to prihvatio, da je znao šta se sprema. Kad je video njega da dolazi sa sekirom, da je samo legao sam, znači nisu ga nameštali ništa, da je čak sam i glavu namestio na dasku - opisao je Hrvatin ubistvo vođe Partizanove navijačke grupe Jang bojs Gorana Veličkovića u avgustu 2020.

Hrvatin je govorio i o ubistvima Lazara Vukićevića i Milana Ljepoje, koja su se dogodila u oktobru i decembru 2020.

- Vukićević je prijatelju rekao: „Ako se ne vratim, prodala su me braća Crnogorci.“ On je shvatio šta se dešava čim se dovezao u Ritopek. Izvadio je pištolj jer mu je bilo sumnjivo. Uspeo je da opali, ali nikog nije pogodio. Na betonu su ga dobro prebili, u planu je bilo da se ispituje, ali je bio toliko prebijen da nije mogao da priča, pa su ga samo dovršili. Pekli su ga vrelom peglom i u usta mu ugurali crevo i pustili vodu. Udavili su ga - opisao je svedok poslednje sate života Vukićevića. On je ispričao i da Belivuk i Miljković tada nisu bili u Srbiji, već u Crnoj Gori, ali da su im davali precizna upustva.

- Nalog je glasio: „Ovoga puta dajte 102 odsto sebe. Molim vas, znači, iz petnih žila, neka pati najviše“, glasila je poruka iz Crne Gore - naveo je Hrvatin i dodao da su Belivuk i Miljković potom tražili da im prenesu „utiske“:

- „Prenosite nam utiske, molim vas, znači dajte nam malo da nahranimo ego. Ne preskači mi te sočne detalje“, rekao nam je Belivuk.

Ozbiljna borba

„Pink panter“ Milan Ljepoja, prema svedočenju Hrvatina, bio je, uprkos zverskom mučenju i batinama, smiren i nimalo uplašen, odgovarao im je na pitanja o pljački u Dubaiju u kojoj učestvovao.

- Znao je šta ga čeka, pa je rekao: „Ja nešto nisam za ovo, ja sam više za ono ulica, pištolj, fazon da se rešava.“ Njemu je bilo strano ovo što smo mi radili - rekao je Hrvatin i dodao da su ga on, Belivuk i Srđan Lalić ugušili kesom i žicom.

- Najjači dosad, veruj, ozbiljna borba - nepoznatoj osobi je rekao Veljko Belivuk prema navodima optužnice.

Bolesno Pitao da se „okrvi“ zbog poverenja l Svedok-saradnik je ispričao da je s klanom došao u kontakt preko braće Budimir. Prilikom jednog susreta s Milošem Budimirom, kako je rekao, on mu je pokazao slike iskomadanog Aleksandra Gligorijevića. Nakon što je video fotografije, Hrvatin je zamolio Budimira da, kad budu ubijali sledeću žrtvu, obavezno pozovu i njega. - Rekao sam mu: „Ajde vidi, znaš malo, ono, ako bude tako nekad, da učestvujem i ja“, jer su bile neke priče da treba da se okrvimo, dok se ne okrvimo - nema tu poverenja. To je jednostavno tako na ulici - navodno je rekao svedok, na šta mu je Budimir odgovorio: „Biće, biće toga još, imamo ih još.“

Svedok-saradnik o nerešenim zločinima: Mesar tražio da se smakne Ljubomir Marković Kića! l Prema svedočenju Bojana Hrvatina, Belivuk i njegova desna ruka stoje iza najmanje još šest nestanaka i likvidacija u Srbiji i Crnoj Gori Hrvatin je ispričao da ima saznanja da je klan počinio još ubistava. Između ostalog, pominjao je i likvidaciju bivšeg vođe navijača Partizana Ljubomira Kiće Markovića, novembra 2019. u Beogradu. - Da bi zauzeli to mesto na tribini, Miljković je bio ubeđen da mora da se pomeri, da se smakne Kića, to je bio najbolji način da se sve ostale frakcije na Partizanovoj južnoj tribini, koja je bila razbijena, zaplaše - rekao je Hrvatin: - U njega je pucao Lainović - naveo je, a veruje se da je mislio na Ljubomira Lainovića, sina Branislava Lainovića Dugog, koji je nestao u martu prošle godine. Osim toga, rekao je i da dok su zarobljavali Kapetana u Crnoj Gori („škaljarca“ Mileta R.), Belivuk je sa saradnicima otputovao u Crnu Goru i upao u njegov štek stan. - Tamo su ubili, po mojim saznanjima jednog sigurno, možda dvojicu. Mislim da se Hodžić prezivao - rekao je svedok. On je, kako se sumnja, mislio na rođaka Alana Kožara Damira Hodžića, Baranina koji je nestao u oktobru prošle godine sa svojim zetom, frizerom Adisom Spahićem, koji nije bio iz sveta kriminala. Hrvatin je ispričao i da je grupa imala parking na Padini, te da je sam zaključio da su oni tu „odradili“ nekoga. - Verovatno su ga kidnapovali i ubili, sećam se samo nadimka, zvali su ga Svinja - objasnio je. Prema navodima optužnice, pripadnici klana zajedno s Vukićevićem pokušali da namame i Aleksandra Šarca, „pink pantera“ koji je likvidiran u TC Ušće samo tri dana nakon ubistva Vukićevića. Belivuk i Miljković su navodno sumnjali da ih ova dvojica mladića prate i planiraju da ih ubiju. - Slali su poruke Lazaru i Šarcu, ali se on nije upecao, i to s telefona Mileta R. Kapetana. „Braćo, Šarac se usro, ne sme da dođe, pazi kad ne veruje ni Kapetanu“ - stoji u jednoj od poruka koju je Marko Miljković poslao preko aplikacije Skaj. U toj komunikaciji jedan od pripadnika klana kaže „da će Šarca da oderu negde na ulici“, što se i dogodilo. Sumnja se i da je „škaljarac“ Kapetan, koji je služio kao mamac za Vukićevića i Šarca, takođe ubijen. foto: Privatna arhiva

O bunkeru Ranije služio za uzgoj marihuane l Bojan Hrvatin pričao je o „klanici“ u Ritopeku, a ta tajna prostorija, navodno, ranije je služila za uzgoj marihuane. - Taj bunker-štek se nalazio kad se uđe u garažu, ispod zadnje police skine se deo, ubaci se debeli šraf, koji je stajao tu, poprilično se zapne i otvaraju se velika betonska vrata - objasnio je kako da se pronađe tajna prostorija. foto: Privatna arhiva

Ekipa Kurira

foto: Kurir

