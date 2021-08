DA LI JE VELJINA EKIPA POVEZANA SA JOŠ 3 ZLOČINA? Jedan član rešio da propeva, pa ispričao DETALJNO kako su ubistva planirana

Iako je optužnica protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i njegove desne ruke Marka Miljkovića napisana za pet monstruoznih ubistava, prema nezvaničnim informacijama ispituju se navodno još najmanje tri.

Njihovu umešanost u druge zločine, navodno je potvrdio i jedan od članova te grupe Bojan Hrvatin, koji je kao svedok saradnik Tužilaštvu ispričao detaljno kako su se ubistva planirana, ljudi kidnapovani i ubijani. On je tada navodno otkrio i svoja saznanja o još tri ubistva za koja tvrdi da ih je klan počinio, a kojih nema u optužnici koja je podignuta pre 10 dana, kojom im se na teret stavlja pet ubistava, otmice, trgovina oružjem i narkoticima i jedno silovanje.

Ubistvo Kiće

Tog 2. novembra 2019. godine u Beogradu ispred sportskog kompleksa u Ulici Grčića Milenka ubijen je Ljubomir Marković Kića. I gotovo dve godine kasnije, slučaj je u fazi predistrage pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i vodi se protiv N.N. osobe koja je Kići, nakon što je izašao iz sportskog kompleksa u Ulici Grčića Milenka gde je igrao fudbal prišao s leđa, sa kapuljačom na glavi i počeo da puca. Marković je video pištolj i u sekundi shvatio šta se dešava. Potrčao je, međutim, nakon što je više puta pogođen, pao je na zemlju, a ubica mu je prišao i ispalio mu još dva hica u glavu kako bi ga overio.

Nakon što je likvidirao Markovića njegov ubica utrčao je u crni BMW X5 šabačkih registracija, u kojem ga je po svemu sudeći sačekao saučesnik, i spustio se Ulicom Grčića Milenka ka Ustaničkoj, gde mu se gubi trag.

Egzekutor je pobegao ka Ustaničkoj ulici, odakle ima nekoliko izlaza na autoput. Verovatno je preko obližnjeg Dušanovačkog mosta nastavio ka autoputu, najverovatnije u smeru iz Beograda. Nesumnjivo je da je ubica imao dobru logističku podršku jer je krenuo u napad uprkos brojnim kamerama postavljenim u okolini.

foto: Kurir, Privatna Arhiva

Odmah nakon zločina u medijima je počelo da se spekuliše da je Marković ubijen zbog njegovih aktivnosti na Partizanovom navijačkom jugu. Navodno je planirao da formira novu navijačku grupu i krenuo je u realizaciju tog plana. O tome se dogovarao sa Goranom Klještanom, zvanim Boske, vođom navijačke grupe "Šedouz". Formiranje te grupe malo je usporila Klještanova smrt, koji je mesec dana pre ubistva Kiće preminuo u teretani od srčanog udara. Bosketovu ulogu trebalo je da nasledi njegov brat Darko i da s Markovićem osnuje tu novu navijačku grupu - rekao je ranije naš izvor.

Sada, gotovo pune dve godine kasnije, nakon bezuspešne potrage policije i tužilaštva za egzekutorom klupko oko ovog zločina je počelo da se odmotava. Svedok saradnik protiv Belivukovog klana, Bojan Hrvatin ispričao je da Belivukova i Miljkovićeva kriminalna grupa stoji iza ubistva Markovića, za koje je, navodno, motiv bio potpuno preuzimanje kontrole nad tribinom i zastrašivanje protivnika.

- Da bi zauzeli to mesto na tribini, on (Miljković) je bio ubeđen da mora da se pomeri, da se smakne Kića - rekao je Hrvatin i objasnio da mu je rečeno “da je to najbolji način da se zaplaše sve ostale frakcije na Partizanovoj tribini, koja je bila razbijena”.

Prema onome što je Hrvatin naveo u Tužilaštvu, počinio ga je Lainović, a pretpostavlja se da je mislio na Ljubomira, sina Branislava Lainovića Dugog, koji je nakon ubistva nestao.

Ubili Hodžića?

Tog 14. oktobra 2020. godine prijavljen je nestanak dvojice Crnogorskih državljana Damira Hodžića, bliskog saradnika ubijenog Alana Kožara, ali i škaljarskog klana i Adisa Spahića. Obojici se trag gubi kada je Spahić iz svog frizerskog salona izašao da “negde odveze Hodžića". Policija nije uspela da im uđe u trag, ali navodno postoji snimak sa nadzorne kamere koji je zabeležio njih dvojicu u istom automobilu. Njihov nestanak od početka se dovodio u vezu sa nestankom Lazara Vukićevića (kojeg su brutalno u Ritopeku ubili Belivuk i Miljković). Istražitelji su pokušavali da otkriju da li su tog dana Spahić i Hodžić nelegalno prešli granični prelaz sa Srbijom, kako bi se videli sa Lazarom Vukićevićem. Takođe, od ranije postoji operativni podatak da se pre nestanka Lazar Vukićević, telefonom čuo upravo sa Hodžićem. Sada, 10 meseci kasnije, svedok saradnik protiv grupe Velje Nevolje, u svom iskazu pomenuo je Hodžića.

foto: printscreen Facebook

Navodno, kako je ispričao zločin se dogodio u Crnoj Gori prilikom otmice “škaljarca” Mileta R, zvanog Kapetan. Tada je Belivuk dobio informacije gde se pripadnik suparničkog klana krije i sa saradnicima je upao u jedan od “štek” stanova kako bi ga zarobio. Tom prilikom, prema rečima Hrvatina, dogodila su se i ubistva.

- Upali su tamo na "štek", tamo su likvidirali, po mojim saznanjima jednog sigurno, možda dvojicu, mislim da tog što su likvidirali (…) mislim da se Hodžić prezivao“ - rekao je Hrvatin, najverovatnije misleći na Damira Hodžića koji se vodi kao nestao.

Likvidacija Šarca

Otetog Kapetana nisu ubili jer im je "prosto bio potreban", uz njegovu pomoć su kasnije, pokazali su audio poruke koje su pripadnici klana razmenjivali u grupi preko aplikacije "Skaj", a do kojih je policija došla, oteli ubijenog Lazara Vukićevića i pokušali sa otmu Aleksandra Šarca, kojeg su nekoliko dana kasnije ubili na parkingu tržnog centa.

- Kapetana nisu lišili života, on je bio na vezi sa svim Škaljarima tim viđenijim iz Crne Gore i bio je u neku ruku šef Aleksandru Šarcu i Lazaru Vukićeviću - ispričao je navodno svedok saradnik i objasnio kako je izvedena prevara na koju je Vukićević naseo, dok je Šarcu sve bilo sumnjivo pa je odbio da dođe na "sastanak":

foto: Printscreen Instagram

"Miljković je počeo da piše sa Kapetanovog aparata Šarcu i Vukićeviću (…) Slikali su Veljka Belivuka kako je otet i na taj način smo uspeli da navučemo Lazara."

Šarac, s druge strane je bio oprezan i nije verovao nikome. Ipak, nekoliko dana kasnije, Belivukovi ljudi su ga presreli u garaži tržnog centra Ušće u Beogradu. Egzekutor, sa kačketom na glavi Šarcu je prišao sa leđa i pucao u njega pred više ljudi. Ubici je tokom bega ispao pištolj, a ubrzo je i identifikovan. U pitanju je bio mladić Lazar Ilić (23) iz Kraljeva kojem se izgubio trag.

Uhapšen je u januaru ove godine nakon što je lociran u Crnoj Gori u trenutku kada je, po nalogu "kavčana" planirao atentant na “škaljarca” Marka Ljubišu Kana.

(Kurir.rs/Blic)