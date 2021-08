SVAĐA OKO PARKINGA U CENTRU NOVOG SADA: Posle fizičkog i verbalnog okršaja muškarac izvadio sekiru

U Ulici Pap Pavla u centru Novog Sada sinoć oko 20 sati dogodio se incident, a svađa koja je izbila oko parking mesta prerasla je u u fizički obračun u kom je korišćena i sekira.

Muškarac star 36 godina navodno je došao po devojku koja živi u blizini, on se parkirao u Ulici Pap Pavla. Tada mu je prišao muškarac star 50 godina i rekao mu da ne može tako da se parkira.

Nakon kraće verbalne rasprave došlo je do fizičkog obračuna, u kom su oba muškarca zadobila lake telesne povrede, ali je deblji kraj izvukao pedesetogodišnjak.

Nakon naguravanja, pedesetogosišnjak vadi sekiru i maše njom preteći drugom muškarcu i devojci.

Na lice mesta odmah je izašla patrola policije. Pedesetogodišnjak je priveden i određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Što se tiče nanošenja lakih telesnih povreda, one se gone po privatnoj tužbi.

(Kurir.rs/NSuzivo)