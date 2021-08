KLINAC DILER! Iako mu je DALEKA I OSAMNAESTA dečak prodavao travu, po Košutnjaku zakopavao paketiće!

Beogradska policija uhapsila je dečaka (15) koji je u Košutnjaku pokušavao da sakrije marihuanu u žbunje, a kod njega su pronađeni i mobilni telefon i novac, za koji se sumnja da je stečen prodajom droge! Kako je MUP saopštio, kod maloletnika je pronađeno čak 68 paketića sa marihuanom spremnih za prodaju korisnicima.

Mobilni i novac

- U trenutku hapšenja on je u ruci držao paketić droge. Kada su inspektori pretražili okolinu, našli su još kesica s narkoticima koje su bile sakrivene u žbunju, kao i mobilni telefon i novac - navode iz MUP:

- Maloletnik se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i trgovinu narkoticima, a protiv njega je podneta krivična prijava Odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva.

To se radi već 20 godina

Kako navodi izvor Kurira, mesto na kom je maloletnik krio drogu je izuzetno popularno među dilerima. - Na Čukarici i Rakovici ima mnogo parkova i šumica, pa su one pogodne za sakrivanje narkotika. Ovo nije prvi put da inspektori na tom potezu pronalaze štekove sa drogom koju dileri kriju na uglavnom nepristupačnom terenu, u zavučenim delovima šume - istakao je izvor Kurira:

- Dešavalo se da oni drogu zakopaju, pa obaveste kupce gde da dođu i preuzmu je.

Advokat Nebojša Milosavljević ranije je za Kurir objasnio zbog čega su maloletni dileri, stari između 14 i 16 godina, idealni za rasturanje droge. - Narko-dileri angažuju maloletnike za rasturanje droge, a to se obično radi po diskotekama, kafićima, splavovima. To je masovna pojava baš zbog toga što oni ne podležu onoj krivičnoj odgovornosti kojoj podležu punoletni - rekao je ranije Milosavljević.

Brza zarada

Kako je Kurir ranije pisao, policija maltene svakodnevno privede po jednog maloletnog trgovca narkoticima. - Dileri sve češće vrbuju decu da za njih prodaju narkotike, jer su manje sumnjivi i ne odgovaraju krivično, odnosno dobijaju manje kazne. S druge strane, lakoverni maloletnici lako se nađu u tome, jer tu vide brzu zaradu, a nikako put kojim ne treba da idu i koji je put propasti. Imali smo jednog tinejdžera (16) koji je, kada smo ga uhvatili, na naše zaprepašćenje, rekao: "Slobodno zovite moje roditelje. Meni dnevno treba 6.000 dinara za devojku, cigarete, provod, moram nekako da zaradim" - ispričao je izvor za naš list.

Kazne za maloletnike

- deca do 14 godina nisu krivično odgovorna - mlađim maloletnicima (od 14 do 16 godina) mogu se izreći samo vaspitne mere - starijim maloletnicima (od 16 do 18 godina) mogu se izreći vaspitne mere, a izuzetno se može izreći kazna maloletničkog zatvora - kazne maloletničkog zatvora najčešće se izriču ako maloletnik ponovi delo