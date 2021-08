VOZAČ UBICA ROBIJAĆE 12 GODINA?! Bahati sin Temerinskog bogataša vozio mrtav pijan pa zgazio Milicu (28)

Ognjenu K. (29) iz Temerina, osumnjičenom da je u noći između subote i nedelje džipom „rendž rover“ pregazio i usmrtio Milicu Milićević (28) na Beogradskom keju u Novom Sadu, preti 12 godina zatvora!

On se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraća, ali i za nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći, budući da je posle udesa pobegao.

Bio pijan

- Slučaj je u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Ognjenu K. je posle hapšenja izmereno 1,8 promila alkohola u krvi, a pretpostavlja se da je u trenutku nesreće imao i više. Predviđena kazna za krivično delo za koje se on sumnjiči je od dve do 12 godina zatvora. Za krivično delo nepružanje pomoći povređenom licu koje je potom preminulo može se izreći zatvorska kazna od jedne do osam godina - objašnjava naš izvor.

Podsetimo, Ognjen K. je džipom otpozadi udario u skuter na kom je bila Milica sa dečkom Zoranom Jankovićem (23). Od siline udarca oni su odleteli 30 metara, a pošto je odbacio Milicu, džip ju je potom i pregazio! Devojka je preminula na mestu, a njen momak je teško povređen. On je ranije za Kurir ispričao da su se vozili svega nekoliko stotina metara kada su osetili jak udarac.

Dečko povređen

- Ovo je strašno šta sam doživeo. Milica i ja smo bili drugovi unazad nekoliko godina, a pre četiri nedelje smo počeli da se zabavljamo. Kobne večeri, posle mog posla, krenuli smo skuterom na kej da malo sedimo uz obalu Dunava. Ja sam vozio, ona je bila iza mene. Odjednom smo osetili nenormalan udarac otpozadi, ja sam se onesvestio - prepričao je trenutak nesreće Janković, koji ne može da prežali smrt svoje devojke, koja je bila studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu i omiljena među kolegama i prijateljima.

Nemaju reči hvale I ranije je divljao kolima Meštani Temerina nisu imali reči hvale za uhapšenog Ognjena K. - Njemu je otac lokalni bogataš. Ima nekoliko benzinskih pumpi i firmi. Ognjen, navodno, živi u inostranstvu, a sada je došao u Temerin na odmor. I ranije smo ga viđali kako divlja kolima - rekli su nam.

Kurir.rs