PETRA PRETUKLI JER JE FOTOGRAFISAO ĐUBRE NA FRUŠKOJ GORI! Četvorica huligana brutalno napala čoveka, policija ih identifikovala

Nekoliko muškaraca Petra je napalo, kako kaže, jer je fotografisao smeće koje su ostavili, kao i traktor koji je vukao stablo. Petar Živanović mesecima je sakupljao smeće po Fruškoj gori, a džakove ostavljao ispred prostorija JP "Nacionalni park Fruška gora", kako bi izrazio nezadovoljstvo zbog količine otpada koja se nalazi na toj planini. U svojoj šetnji maratonskim stazama Fruške gore on je u subotu, 7. avgusta, pretučen. Napad se dogodio u blizini Letenke, na šumskom putu prema Andrevlju.

- Šetao sam kao i svake subote. Puka je slučajnost da sam se našao na tom mestu u tom momentu. Išao sam stazom fruškogorskog maratona i video sam njih trojicu-četvoricu koji stoje pored službenog vozila, jednog traktora i jednog "golfa". Jedan od njih rekao je da su tu radovi i da ne mogu da prođem. Video sam gomilu PVC ambalaže, pokazao u pravcu nje i rekao "vidite šta vaši bacaju". Odgovorio mi je da ne može tako da se generalizuje problem. Uslikao sam to smeće, kao i traktor koji je dolazio u tom momentu i vukao deblo i nastavio sam dalje - priča Petar za Telegraf.

Kako navodi, kada su videli da je fotografisao, sišli su i počeli da mu se unose u lice i traže da obriše fotografije.

- Odbio sam da obrišem, rekao sam da ću da zovem policiju. Jedan od njih, koji mi je prethodno dobacivao, zaleteo se u mene, mislim da me je on srušio. Čučnuo sam i sagnuo sam glavu da se zaštitim. Krvnički su me šutirali. Udarali su me pesnicama u glavu. Sve vreme su mi tražili telefon. Jedan mi ga je izvukao iz džepa i trašio je šifru. Kada sam odbio da im je dam, nastavili su da me tuku. Na kraju sam otključao telefon i obrisali su slike. Vratili su mi telefon, ali su mi ga onda uzeli i obrisali slike i iz treš foldera, kako ne bih mogao da ih vratim. Nastavili su da me tuku, a onda je neko od njih rekao da me puste - dodaje on.

foto: NP Fruška gora Facebook printscreen

Petar objašnjava da je mesecima skupljao smeće po Fruškoj gori i da misli da ti ljudi, dok su ga tukli, nisu znali ko je.

- Čuvar je sve vreme posmatrao i psovao me. Nastavio je da me psuje dok me je pratio. Tražio sam da mi kaže ime, odbio je. Kada me je pitao za ime i kada sam rekao kako se zovem, odgovorio je sa "znači ti si taj". Hvala bogu, nisam zadobio teže povrede, ali bole me leđa i glava, imam masnicu na oku. Čim sam se odmakao od njih pozvao sam policiju. Napisana je krivična prijava protiv NN lica, poznat mi je samo čuvar koji je bio prisutan - objašnjava Petar.

On dodaje da je to moglo da se desi bilo kome drugom da se u tom momentu našao na tom mestu.

- Ne daj bože da je neko dete prolazilo, da je fotografisalo, da su ga išamarali. Ne mogu da garantujem da su radili nešto ilegalno, nisam video da li su stabla koja su sekli obeležena, ali ne vidim nijedan razuman razlog za takvu reakciju, osim da su radili nešto ilegalno - dodaje.

Oglasio se nacionalni park

Odmah je obavestio nadležnog za taj rejon nacionalnog parka, a on, kako kaže, "nije mogao da veruje šta se desilo i rekli su da će da saznaju šta se desilo do ponedeljka-utorka". Ipak, u saopštenju koje je JP "Nacionalni park Fruška gora" objavilo na svom Fejsbuk profilu, navedeno je da "nemaju saznanja o takvom događaju".

"JP 'Nacionalni park Fruška gora' oštro osuđuje svaki vid nasilja! JP 'Nacionalni park Fruška gora' uputilo je zahtev za dostavljanje informacije PU Sremska Mitrovica nakon obaveštenja od strane zaposlenog da je telefonskim putem 9. avgusta pozvan na informativni razgovor u PU Sremska Mitrovica. Do dostavljanja informacije od strane PU Sremska Mitrovica, JP 'Nacionalni park Fruška gora' nema saznanje o navodima koji se pominju u medijima i putem objava i optužbi od strane Pokreta 'Odbranimo šume Fruške gore'. Nakon dobijanja saznanje od strane nadležnih organa JP 'Nacionalni park Fruška gora' će preduzeti sve neophodne mere iz svoje nadležnosti", navedno je u saopštenju.

Identifikovana četvorica muškaraca

Kako za Telegraf kažu iz PU Sremska Mitrovica, "intenzivnim i operativnim radom policija je identifikovala četvoricu muškaraca".

- Dvojica su iz Loznice, starosti 26 i 23 godine, i dvojica iz Beočina, starosti 38 i 21 godinu. Oni se sumnjiče da su 7. avgusta ove godine četrdesetogodišnjem aktivisti Udruženja za zaštitu i čistu Frušku goru zadali više udaraca u glavu i telo. Potom su mu, kako se sumnja, uzeli mobilni telefon kojim ih je fotografisao i izbrisali fotografije, a zatim mu vratili telefon - kažu iz policijske uprave.

Kako dodaju, policija če protiv njih četvorice nadležnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

- Pripadnici policije nastavljaju dalji rad na utvrđivanju okolnosti u vezi sa nelegalnom sečom šuma u Nacionalnom parku Fruška gora - dodaju.

Kurir.rs/Telegraf