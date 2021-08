KOMŠIJE OTKRILE KO JE ŽIVEO U STANU U KOM JE BILA SKRIVENA SLIKA VREDNA 600.000 €: Izgledao je kao akademik, gospodin čovek

U akciji koju su izveli pripadnici SBPOK i švajcarske policije uhapšen je Slobodan Gajin (76) i još nekoliko osumnjičenih, koji su pokušali da prodaju vrednu sliku "Blagoveštanski sabor" autora Vlaha Bukovca za 600.000 evra.

Niko nije sumnjao da se u centru Beograda, u Makedonskoj ulici krije "privatni" muzeju. Kako nam je rekla žena koja radi i obližnjem kiosku akcija je zaista delovala kao iz filmova.

- Oko 17 časova došla je policija sa nekoliko vozila, upali su u tu zgradu i izveli muškarca sa lisicama na rukama, od gužve nisam uspela da mu vidim lice, tako da zaista ne znam ko je gospodin, ali nakon toga je krenuo pravi haos. Počeli su sa iznošenjem slika i to je prilično trajalo - rekla je sagovornica.

foto: TV Pink Printscreen

U zgradi u kojoj se nalazi stan, kako je rekla devojka koja radi u obližnjem kafiću, uglavnom su kancelarije i stanovi koji se izdaju na dan, ali osumnjičeni je duži period boravio u njemu.

- Ne znam da li je taj čovek vlasnik stana ili ga je samo iznajmljivao. Poznavala sam ga iz viđenja, sada se po komšiluku priča se da je stan u kojem je krio sve te umetnine petosoban i da je bio prepun umetničkih dela. Sigurno ih je bilo preko 200, policija ih je iznosila oko šest sati i napunila ceo kombi - kaže sagovornica i dodaje da se sada, kada se ova priča pokrenula, priseća da je ipak bilo nešto sumnjivo:

- Povremeno se dešavalo da prođe neko sa ramom, ali to je bilo sporadično i trajalo je godinama, niko na to nije obraćao preteranu pažnju i posumnjao da su to kradene slike.

Da je možda i bilo nečeg sumnjivog u optuženom Slobodanu sada uviđa i dečko iz kafića u koji je ovaj, kako kažu, stariji gospodin često navraćao.

- Stalno je nosio nešto. Jednom prilikom u sred bela dana stao je kombi pun antikviteta na njegovu adresu. Bio je stariji čovek, gospodin, uvek se javljao kad prolazi, ostavljao bakšiš, gospodin. To gde je stanovao je stara beogradska zgrada, priča se da je u njoj imao stan i Meša Selimović, verovatno smo jednostavno mislili da je akademik i nismo se obazirali - naveo je mladić.

foto: Kurir

Podsetimo, navedena slika ukradena je 1993. godine u dvorcu porodice Dunđerski i pripada muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Umetnička slika je upisana u Registar kulturnih dobara od izuzetnog značaja za Srbiju.

Nakon hapšenja osumnjičenih slika je zaplenjena i transportovana u policijki sef u Cirihu, gde se čuva.

Ministarstvo kulture i informisanja čestitalo je SBPOK-u i švajcarskoj policiji na brzoj i efikasnoj reakciji sprečavanja prodaje slike čuvenog autora.

Ministarstvo kulture i informisanja uputiće u Švajcarsku stručnjaka kako bi utvrdio autentičnost slike koja će u skladu sa procedurom biti vraćena Republici Srbiji.

(Kurir.rs/Novosti)