UHAPŠENE 3 OSOBE ZBOG PRODAJE SLIKE BLAGOVEŠTANSKI SABOR: Sumnja se da su deo kriminalne grupe, određen im pritvor do 30 dana

Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su bio deo kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa preprodajom slike Blagoveštanski sabor u Sremskim Karlovcima, izuzetno vredne slike koja je pronađena navodno u Švajcarskoj.

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal je dana, nakon saslušanja osumnjičenih D.M, N.D i R.D doneorešenje kojim je prema osumnjičenima odredio pritvor u trajanju do 30 dana i to usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke - saopštila je Tatjana Tešić, portarol suda.

foto: TV Pink Printscreen

Osumnjičenima D.M, N.D i R.D se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i krivično delo prikrivanje.

- Protiv navedenog rešenja osumnjičeni i njihovi branioci imaju pravo žalbe veću Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od dana prijema pismenog otpravka rešenja - saopštio je sud.

(Kurir.rs/J. S.)