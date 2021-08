ZORANA SU PRETUKLI PRED ŽENOM I SINOM (6): Dete je vrištalo, a supruga mu SPASLA ŽIVOT! Detalji brutalnog napada kod Batočine

Kako tvrdi Zoran Živanović (27) njega je sinoć u selu Brzan kod Batočine pretuklo nekoliko mladića. Incident se, kako on tvrdi dogodio pred njegovim šestogodišnjem sinom.

Prema njegovim rečima, tokom šetnje prošli su pored nekoliko mladića koji su počeli da vređaju njega i sina. Isto se dogodilo i u povratku.

- Začuo sam opet vređanje upućeno direktno meni i mom sinu. Tada već nisam mogao više da ćutim onome "ko mi je detetu nudio belu čokoladu" u pogrdnom smislu i pokazao sam tom licu srednji prst, dok smo se prethodno ljutito gledali oči uoči, bez ikakvog povoda sa njegove strane. U tom trenutku, drugo lice počinje da galami na mene, da me vređa, gde mu ja prilazim, stajem ispred njega. Pitao me je tu da tražim, na nekih 100 metara od moje kuće. Dakle to drugo lice u alkoholisanom stanju mene ispituje šta ja tu tražim i naređuje mi da se udaljim sa lica mesta. Odbio sam. Tada opet čujem dobacivanje od strane prvog, vređanje, na šta mu odgovaram srednjim prstom nekoliko puta - priča o svemu Živanović.

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

Tada je naišla žena koja mu je, kako kaže "možda i spasila život sinoć". Stala je autom jer je videla da se nešto dešava.

- Inicijator svega, ustaje sa klupe i prilazi mi, rukom me udara u predelu stomaka kako bi me odgurnuo. Odgovaram sam udarcem koji ga je okrznuo koliko se sećam. Tada se čuju povici i zaskaču me tri ili četiri lica. Zadaju više udaraca u predelu glave. Pao sam i osetio da mi trne glava i da me hvata nesvestica. Kreću udarci po celom telu. Čujem vrisak svog deteta - prepričava pretučeni Živanović.

Kaže da ga je sigurne smrti spasila upravo pomenuta žena koja je stala izmežu njega i napadača.

- Nazivali su me muslimanom i islamistom, a mog maloletnog sina džihadistom. Ja sam rođen u Kragujevcu, a sin u Petrovcu na Mlavi. Dakle čisti Srbi i hrišćani. Moj sin je od strane jednog od učesnika doživeo napad. Moje dete je doživelo veliki stres i to je daleko bolnije i strašnije od ovoga sto se meni desilo - kaže Živanović.

Njegova majka Ljiljana Živanović koja se javila iz inostranstva kaže da se podneli prijavu protiv U. M, M.M i M. R. iz Brzana za napad. Njen sin ima blaži potres mozga i povređen vrat.

(Kurir.rs/Ucentar)