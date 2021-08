ŠARIĆEV BIVŠI SARADNIK PAO S KVADA I POVREDIO KIČMU: Zamalo mu uspelo da se popne do vrha

Miloš Pandrc, osuđen za šverc droge kao pripadnik grupe Darka Šarića, povređen je u nesreći koju je, kako saznajemo, imao na planini Rtanj.

Prema nezvaničnim informacijama, Pandrc je zadobio povredu kičme dok je na poznatoj planini vozio kvad.

Izvor Kurira upoznat sa slučajem, navodi da se udes dogodio u nedelju oko 18 sati, a Pandrc je u tom trenutku četvorotočkašem pokušavao da dođe do vrha Rtnja.

Bio na vikendu

- Pandrc je, navodno, sa suprugom bio na vikendu. Pretpostavljam da je iznajmio je kvad i krenuo u avanturu, odnosno osvajanje srpke piramide. Pretpostavlja se da se kvad prevrnuo blizu vrha, a zbog čega tačno nije poznato. Prema nekim informacijama, prilikom pada Pandrc je zadobio povrede zbog kojih nije bilo šanse da se sam spusti u podnožje, pa je morao da potraži pomoć - obajsnio je izvor Kurira:

- Koliko sam čuo obaveštena je i policija. Na planinu su se uputili i vatrogasci, ali i grupa spasilaca. Povređeni Miloš spušten je, verovatno na nosilima do podnožja planine, a potom je prevezen u bolnicu. Spašavanje je trajalo nekoliko sati, jer je planina izuzetno nepristupačna. Postoji staza kojom jedino može da se popne i ona ide u cik-cak, jer je uspon veliki. Ipak, uprkos drami, sve se završilo na najbolji mogući način - rekao je naš sagovornik.

Prema njegovim rečima svako ko se upusti u ovakvu avanturu moda bude maksimalno oprezan.

Sklopio sporazum

Miloš Pandrc u žižu javnosti dospeo je kada je uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Šarića. Nakon hapšenja on je kao i još nekoliko članova grupe, sklopio sporazum sa tužilaštvom o priznavanju krivice. Oni su osuđeni na kazne od dve godine i devet meseci do 10 i po godina zatvora, kao i na plaćanje sudskih troškova. Podsetimo, Vrhovni kasacioni sud nedavno je ukinuo pravosnažnu presudu po kojoj je Darko Šarić bio osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca 5, 7 tona kokaina iz Južne Amerike.

Put do šiljka Nepristupačan teren

Iz Sokobanje do planine Rtanj najlakše može da se dođe preko sela Mužinac, odakle staza vodi direktno do podnožja Rtnja, do kog se može doći i putničkim automobilom. Odatle staza vodi do vrha planine, kog s razlogom nazivaju šiljak, i koji je na visini od 1.564 metara. Ljubitelji adrenalinskih sportova, ali i planinarenja neretko biraju baš ovu planinu za svoje avanture.

