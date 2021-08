U NALETU LJUBOMORE ISUKAO NOŽ I IZBO SUPRUGU: Žužani je pred decom naneo 9 SMRTONOSNIH RANA, ona je ipak uspela da pobedi smrt!

Porodično nasilje koje je šokiralo meštane Novog Kneževca kod Kikinde dogodilo se sredinom jula, kada je nakon verbalne rasprave Norbert D. potegao nož i devet puta ubo suprugu Žužanu po telu, a potom pokušao da počini samoubistvo, skočivši sa mosta na Tisi.

Ova krvava drama završila se, srećom, bez žrtava. Međutim, prema rečima komšija, najveće posledice trpeće maloletna deca bračnog para, jer se sve odigralo pred njihovim očima.

foto: Printscreen/Facebook

- Imaju ćerku i sina, zlatna su to deca koja su videla ovo nasilje. To nas je najviše potreslo u ovom događaju-navodi jedna komšinica. Nakom što je počinio krivično delo, Norbert je otišao do mosta na Tisi i skočio u reku pokušavajući da izvrši samoubistvo

- On je plivač, pa je ubrzo isplivao na obalu gde ga je čekala policija i uhapsila. Pozvala ih je povređena supruga kojoj je ubrzo ukazana medicinska pomoć-otkrivaju komšije detalje ove krvave drame.

foto: Printscreen/Facebook

Brutalan napad na suprugu koji je za posledicu imao povrede opasne po život dogodio se u mađarskom Domu kulture, u Kulturno-umetničkom društvu „Tiszagyongye“ u Novom Kneževcu, gde je bračni par sa decom živeo u dvorišnom stanu, a zauzvrat su radili kao domari na održavanju objekta. Kao okidač nasilja komšije navode neverstvo supruge koje je trajalo duže vremena.

- Znamo da su se često svađali zbog toga, a za njeno neverstvo znali su i Norbertovi roditelji kod kojih je porodica živela u dvorišnoj kući. Imali su sve uslove za pristojan život, ali su se odselili u mađarski Dom kulture, zbog Žužane-navodi komšija.

U julu i dva samoubistva Pored nezabeleženog porodičnog nasilja među supružnicima u ovom delu Banata, u julu su se u Novom Kneževcu dogodila i dva samoubistva, kada je ubodima nožem život sebi oduzeo Antun T. star šezdesetak godina, a onda i 36-godišnji mladić, vešanjem.

Iako su supružnici mislili da će preseljenjem rešiti bračne razmirice, ispostavilo se da su problemi postajali sve veći. Povređena žena zbrinuta je u novosadski KC Vojvodine sa rana opasnim po život u predelu grudi, gde joj je pružena adekvatna medicinska nega. Nedavno je otpuštena na kućni oporavak.

Norbert D., nezaposleni mesar po struci, nakon pokušaja ubistva supruge smešten je u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti „Sveti Vračevi“ u Novom Kneževcu. Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu.

Kurir.rs/Informer