ZATRAŽENA KAZNA OD 6 MESECI ZA NASILNOG AJKULINOG BRATA: Tukao 2 žene nasred ulice u Nišu, one samo htele da zaštite baku

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužni predlog protiv Mirko Ajković, brat Zorana Ajkovića Ajkule iz ovog grada jer je 24. jula tukao dve žene na ulici samo zato što su htele da od njega zaštite stariju sugrađanku. Kako je tada saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, incident se dogodio u Bulevaru Nemanjića u Nišu.

- Osumnjičeni se tereti da je na pešačkom prelazu izašao iz svog automobila i dvema ženama zadao udarce po glavi. One su prethodno stale u odbranu starije Nišlijke koja se sporo kretala prelazeći pešački prelaz, dok je on iz automobila trubio – navela je policija.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Nišu na predlog tužilaštva, odredio mu je pritvor jer su postojale osobite okolnosti koje ukazuju da će boravkom na sloboti ometati postupak uticajem na oštećene kao i da ne bi ponovio krivično delo.

00:13 UŽAS! AJKULIN BRAT NASRED ULICE TUKAO 2 ŽENE: Pogledajte jezive scene iz Niša

Vladimir Stanojević, zamenik Osnovnog javnog tužioca saopštio je da se optuženom na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje iz stava 2. člana 344 Krivičnog zakonika.

- U optužnom predlogu zatražili smo kaznu od šest meseci zatvora, s obzirom na to da je kod oštećenih nastupila laka telesna povreda. Što se tiče pritvora, odluku o produženju ostavili smo Osnovnom sudu na ocenu – kazao je Stanojević.

Krivični zakonik predviđa da ukoliko je prilikom izvršenja nasilničkog ponašanja nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Osim izjava oštećenih ali i brojnih građana koji su se zatekli na licu mesta, krunski dokaz krivičnog dela za koje se Ajković tereti, su video snimci koje su napravili svedoci događaja. Na jednom od njih, vide se kako nasilnik izlazi iz auta, gura jednu ženu koja mu kreće u susret, a zatim i nju i njenu prijateljicu otvorenom šakom udara po glavi. Nakon napada je ušao u svoj "BMW" ali je efikasnom policijskom akcijom lišen slobode neposredno nakon što je napao dve Nišlijke.

Prijtelji Ajkovića tvrdili su da je navodno bio isprovociran ponašanjem žena koje je izudarao.

- Na snimku se vidi i da su one naletale na njega a prethodno su mu šutirale auto. Jeste ih on udario, to je nesporno, ali su i one bile agresivne – kazao je za jedan od njih.

