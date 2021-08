BELIVUK PLATIO 100.000 EVRA DA SPREČI SVOJE UBISTVO: Pseto mi donelo pušku na noge i tapše me po ramenu, za par dana ide u klanicu

Veljko Belivuk, jedan od vođa beogradske kriminalne grupe, poznatiji kao Velja Nevolja, trebalo je da bude ubijen iz snajperske puške u mafijaškoj sačekuši u Beogradu, juna prošle godine.

On je o tome, preko zaštićene aplikacije "skaj", pričao sa, kako se sumnja, svojim najbližim saradnikom Markom Miljkovićem, dok se ovaj u bolnici oporavljao od korone. Navodno, Belivuk je morao da "iskešira" 100.000 evra kako bi dobio sve informacije i to od čoveka koji je bio deo plana za njegovu likvidaciju. U sve to, navodno, upleo je i Aleksandra Gligorijevića Pukija, koga su potom brutalno ubili.

U optužnici, koju je 30. jula podiglo Tužilaštvo za organizovani kriminal, dati su detalji ovog slučaja. Pored ostalog, navodi se da je Aleksandar Gligorijević usmrćen, jer je navodno odavao saznanja o kretanju i planovima Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, ali je i, kako su ova dvojica sumnjala, "planirao da sa pripadnicima suparničke navijačke i kriminalne grupe" ubije Belivuka snajperskom puškom.

Gligorijeviću su u aplikaciji "skaj" dali nadimak "Ronin". Interesantno, ali u japanskoj istoriji, samuraji koji bi izgubili gospodara ili bi postali banditi, dobijali su naziv "ronin".

Veljko Belivuk se 13. juna 2020. godine dopisivao sa nepoznatom osobom preko "skaja", a sumnja se da je reč o Miljkoviću, koji je komunicirao iz bolesničke postelje:

foto: Marina Lopičić, Ana Paunković, Stefan Stojanović

- Brate... ovaj me namestio ... ako sve ok bude, za par dana ide u klanicu... evo je puška, sada mi je doneo Ronin ... Ovaj iz Odžaka... da sa Trajkom i Stojketom... nego je shvatio o kome se radi, tj. gde treba da nas radi i rešio da nam proda priču za 100 soma... i da ubijem ovog Veskovića i on je siguran... Sinoć je viđen sa tim Trajkom... želudac me boli...

Iz komunikacije koja se odvijala dobrih dva i po sata, Belivuk ne pominje ime čoveka "koji im je prodao priču", ali tvrdi da je izvesni Vesković, navodno, bio zadužen da ga ubije. Prema nezvaničnim operativnim saznanjima policije, postoji verovatnoća da je pomenuti Vesković poreklom iz Crne Gore, kao i to da se izvesno vreme krio u Bosni i Hercegovini. Belivuk se u jednom momentu sastao sa "tajanstvenim čovekom" kome je dao novac za "priču":

- Pseto mi donelo pušku na noge i tapše me po ramenu ... ma ne pitam to ja ništa, nije mi on priznao to, drug moj video Ronina i Trajka sinoć oko 12, a on mi poslao u 12.55 poruku da noćas da moramo da se vidimo. Dogovorio sam da idu u utorak Ronin i jedan naš da nam Ronin pokaže gde je Vesković i onda klanica...

foto: MUP Srbije

Miljković, kako se sumnja, sve vreme umiruje Belivuka i pomaže mu da smisle način kako da namame Ronina, kome inače ne veruju. U ovim transkriptima, međutim, nije najjasnije da li je on taj čovek koji je "prodao" priču, ali je izvesno da je Gligorijević doneo snajper Belivuku, iz kog je navodno trebalo da bude ubijen.

- Doneo mi pušku idiot, ja i dalje ne verujem... ima i prigušivač. Kaže Hel (osumnjičeni Nebojša J, prim. aut.) da je cev odlična, pakovana puška, cev je bruka i mehanizam, ali je optika k...c. Videćemo kad ga spakujemo, šta da radim, daće šifru "Skaja" pa lagano... Dao sam im ozvučen auto sinoć, ne mogu da dočekam da ga udavim.

Za ubistvo Aleksandra Gligorijevića Pukija 16. juna 2020. godine, navijača Partizana, koji je bio blizak "Principima", ali i Belivuku i Miljkoviću, osumnjičeno je ukupno sedam osoba. Pored Belivuka, na optužnici su i braća Miloš i Marko Budimir, Vlade D, Nikola S, Nebojša J. i Srđan Lalić. Nema Miljkovića, kao u ostala četiri zločina, jer je bolovao od kovida.

Partizanovac iz Odžaka namamljen je pričom o prodaji narkotika. Otet je, ubijen i raskomadan u kući strave u Ritopeku. Na njegovom telu, na leđima, neko od okrivljenih je nožem urezivao reč: "IZDAJA". Sve je uredno fotografisano i slato preko "skaja" Marku Miljkoviću.

(Kurir.rs/Novosti)