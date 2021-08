KUĆA STRAVE 2! PO RECEPTU IZ RITOPEKA: Belivuk imao kuću za kasapljenje i ubijanje i u Crnoj Gori!

Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su optuženi za pet brutalnih ubistava u Srbiji u kući strave u Ritopeku, istragom koju je protiv njih pokrenulo crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo sumnjiče se za još najmanje dve likvidacije po istom "receptu" u susednoj državi u oktobru prošle godine!

Na dan kad je u Srbiji ubijen Lazar Vukićević, kako se sumnja, Belivuk i Miljković su s Nebojšom Jankovićem u kuću koju im je na korišćenje dao osumnjičeni Radoje Živković u naselju Spuž kod Danilovgrada namamili a potom u njoj ubili saradnika škaljarskog klana Damira Hodžića i njegovog šuraka Adisa Spahića.

Misterija Ne znaju ko je vođa klana Kao organizatori grupe, u istrazi koju su pokrenuli crnogorski istražni organi označeni su Belivuk i još uvek neidentifikovana osoba, koja je, kako navode, odlučivala ko će se naći na listi za odstrel, birala mesto, vreme i način izvršenja likvidacije i sve finansirala. - Jedan od vođa kavačkog klana Slobodan Kašćelan uhapšen je zbog sumnje da je povezan s nestankom Podgoričanina u julu prošle godine, a istražitelji takođe smatraju da je reč o ubistvu. Za Radojem Zvicerom je raspisana poternica u okviru istog predmeta, kao i za Radojem Živkovićem, koji je u bekstvu, a sada je osumnjičen za još dva zločina. Inače, on je blizak rođak Radoja Zvicera i navodno kum Veljka Belivuka - objašnjava sagovornik Kurira.

foto: MUP RS

Sudbina trećeg koji im je pao u ruke, Mila Radulovića zvanog Kapetan, do danas je nepoznata, ali se sumnja da su ga poveli sa sobom na drugu lokaciju, dva meseca mučili i mamili žrtve preko njega, a potom i njega likvidirali.

Spahić slučajno stradao

- Ključnu ulogu odigrao je Radoje Živković, koji je iskoristio Hodžićevo poverenje i namamio ih da dođu u kuću u Spužu koju je on dao na korišćenje Belivuku, gde su i likvidirani. Prema navodima iz istrage, Belivuk je Hodžiću pucao u glavu. Miljković i Janković nasrnuli su na Spahića, vezali ga, kao i Mila Radulovića, koji je bio s njima u društvu. Istog dana ubili su u kući i Spahića, a tragove krvi koji su bili po zidovima su oprali, podove promenili, a tela zakopali na nepoznatoj lokaciji i ona nisu pronađena - navodi se u krivičnoj prijavi.

Svedok-saradnik Znam da su u toj kući ubili škaljarca Bojan Hrvatin, koji je nedavno uhapšen kao član kriminalne grupe i odmah je pristao na saradnju sa srpskim istražiteljima, potvrdio je saznanja da su Belivuk i Miljković, dok su ostali članovi grupe ubijali Lazara Vukićevića u Ritopeku, ubili dvojicu u Crnoj Gori. - U oktobru prošle godine Veljko Belivuk i Marko Miljković su se dopisivali sa Stefanom Mandićem, za koga ja znam da je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini i da su se predstavljali da su "škaljarci", za tu komunikaciju su koristili drugi Skaj telefon sa nadimkom Leon. U tim prepiskama identifikovali su Kapetana kao "škaljarca" koji je vodio poslove oko ubistava i finansirao Aleksandra Šarca i Lazara Vukićevića - ispričao je Hrvatin i objasnio da zna da su Belivuk, Miljković i Janković otišli u Crnu Goru da preko čoveka koji se predstavljao da radi za oba klana, a u stvari je bio samo "kavčanin", nađu Kapetana i preko njega namame i ubiju ostale "škaljarce", kao i da im je taj kontakt obezbedio kuću u kojoj su ubili ljude u Crnoj Gori.

Navodno, Spahić je bio slučajna žrtva, jer je kobnog dana povezao šuraka na sastanak. Prethodno, kako se sumnja, Hodžiću je Živković, u kog je imao poverenja, poslao poruku da dođe u kuću u Spuž da se vide. U međuvremenu su Belivuk, Miljković i Janković ilegalno prešli granicu i došli do kuće Živkovića, u kojoj su 14. oktobra prošle godine oko 15 sati ubili Hodžića i Spahića. Inače, u to vreme Miljkoviću i Belivuku je navodno bio zvanično zabranjen ulazak u Crnu Goru.

foto: MUP Srbije

O zločinu koji su počinili u Crnoj Gori Belivuk se ostalim pripadnicima kriminalne grupe pohvalio glasovnom porukom preko Skaj telefona, za koji je verovao da je potpuno zaštićen i da niko nikad neće moći da otkrije komunikaciju.

Šifrovane poruke

- Brate, Zemo i Hel i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao Kasap, Kratos je hvato Zeta, Hel je hvato M, to što je Kasap imao utoku i potegnuo, brate, to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako, brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne, odmah se puca.

Brate, to nema šta tu da se pravdamo - navodno je poruka koju je poslao članovima klana. Podsetimo, na Skaj komunikaciji Hel je bio osumnjičeni Janković, a Kratos Marko Miljković. Istražitelji pretpostavljaju da je Zemo zapravo Živković, Kasap ubijeni Hodžić a Spahić Zet. M je najverovatnije Radulović, preko čijeg telefona su, kako se sumnja, namamili Vukićevića da dođe u kuću u Ritopeku, a potom ga ubili, iskasapili i bacili u Dunav.

Kurir.rs/Ekipa Kurira/foto Zorana Jevtić, MUP Srbije